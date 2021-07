Imola. Il sindaco Marco Panieri, insieme alla direttrice Veronica Cremonini, ha inaugurato il 12 luglio mattina il Piccolo Gruppo Educativo “Lo Scarabocchio”, nella sede di via XX Settembre 22, in centro storico. Ad accompagnare il sindaco c’era l’assessore alla Mobilità, Elisa Spada.

Il nido privato, che è aperto ad un massimo di 8 bambini e bambine dai 3 mesi ai 3 anni, con un’educazione mirata da parte delle 3 educatrici, è stato ricavato ristrutturando i locali chiusi da tempo che in passato hanno ospitato il ristorante e albergo “Moderno”. Al piano terra la struttura, molto luminosa, presenta l’ingresso, lo spazio giochi, la cucina e la stanza nanna, oltre ad un piccolo cortile interno. Ai piani superiori, dalle camere sono stati ricavati alloggi, pensati in particolare per studenti universitari fuori sede.

Il Piccolo Gruppo Educativo “Lo Scarabocchio” è stato realizzato in centro storico perché mancava in tale area della città questo tipo di servizio.

“E’ stato un piacere visitare questa realtà, che ha rigenerato uno spazio del centro storico che era chiuso da tempo, contribuendo quindi a riqualificare l’area, aprendo un servizio che è sempre più richiesto dalle famiglie e che sarà molto utile sia per chi abita in centro sia per chi vi lavora”, commenta il sindaco Marco Panieri.