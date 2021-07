Imola. In via Cavour proseguono i lavori di Hera per l’estensione della rete di teleriscaldamento cittadina al servizio di palazzo Calderini (in via Cavour 84), richiesta dal Comune. Complessivamente saranno posati circa 350 metri di condotta, a partire dalle scuole Carducci già allacciate al teleriscaldamento, per collegare un palazzo storico del centro che si aggiungerà ad altri edifici “simbolo” della città già teleriscaldati, tra questi, oltre alle scuole Carducci già citate, ci sono l’ospedale Vecchio e Nuovo, la piscina comunale e il Palazzetto dello sport, il teatro Comunale, il municipio, il Duomo e alcune chiese, il teatro Osservanza, il convento dei Cappuccini, la Comet, il Centro Leonardo e diversi istituti scolastici. Lungo il percorso della nuova rete che sarà posata, potranno essere allacciati anche altri edifici che ne facciano richiesta.

I lavori stanno procedendo in anticipo sui tempi inizialmente previsti, quindi da lunedì 19 luglio partirà la seconda fase, che coinvolgerà per circa 15 giorni l’incrocio tra via Cavour e via Orsini e che proseguirà successivamente nel tratto di via Cavour fino all’incrocio con via Appia.

Per l’esecuzione dei lavori nell’incrocio tra via Cavour e via Orsini, sarà necessario modificare la viabilità dalle ore 8.30 di lunedì 19 luglio alle ore 19 di sabato 31 luglio (ne sarà data informazione in anticipo tramite il recapito di un’apposita lettera ai residenti e alle attività economiche coinvolte) come segue:

Via Cavour – La chiusura al transito veicolare in corrispondenza dell’intersezione con Via Manfredi, ad esclusione dei veicoli di residenti, aventi titolo, forze dell’ordine e soccorso; l’istituzione del doppio senso di circolazione, per i soli veicoli di residenti, aventi titolo, forze dell’ordine e soccorso, nel tratto compreso tra Via Manfredi e Via Orsini, con uscita obbligatoria in Via Manfredi; l’istituzione del doppio senso di circolazione, per i soli veicoli di residenti, aventi titolo, forze dell’ordine e soccorso, nel tratto compreso tra Via Orsini e Via Appia, con entrata da Via Appia e uscita in Via Cavour direzione Faenza oppure uscita in Via Appia (per i soli autorizzati muniti di apposito contrassegno a percorrere quest’ultima); L’istituzione del divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra Via Manfredi e Via F. Orsini e tra Via Orsini e Via Appia;

Via Manfredi – L’inversione del senso unico di circolazione nel tratto compreso tra Via Cavour e Viale Carducci.

Via Appia – L’apertura in deroga all’ord. 738 del 02/10/2017, dell’area pedonale in Via Appia, nel tratto compreso tra Via Galeati e Via Cavour per i soli veicoli di residenti ed aventi titolo di Via Cavour del tratto compreso tra Via Orsini e Via Selice, Via Alidosi, Via Giudei, Via Calatafimi, Via Ettorri e Via San Pier Grisologo del tratto compreso tra il civ. 19 e il civ. 31 e tra il civ. 24 e il civ. 38.

Via Quarto – La chiusura al transito veicolare in corrispondenza dell’intersezione con Via Verdi, ad esclusione dei veicoli di residenti e aventi titolo di Via Quarto, Via Orsini (tratto tra Via Appia e Via Cavour), Via Cerchiari, Vicolo Pighini, forze dell’ordine e soccorso.

Via Orsini – L’inversione del senso unico di circolazione nel tratto compreso tra Via Quarto e Via Emilia per i soli veicoli di residenti e aventi titolo di Via Quarto, Via Orsini (tratto tra Via Emilia e Via Cavour), Via Cerchiari, Vicolo Pighini e Via Troni, forze dell’ordine e soccorso, con uscita obbligatoria dal centro storico voltando a sinistra in Via Emilia, proseguendo a destra in Via XX Settembre, Via Garibaldi e Via Mazzini; l’istituzione del doppio senso di circolazione per i soli veicoli di residenti e aventi titolo di Via Orsini (tratto tra Via Cavour e Via Quarto), Via Cerchiari, Vicolo Pighini e Via Troni, Forze dell’Ordine e Soccorso, nel tratto compreso tra Via Orsini e Via Quarto, con uscita obbligatoria proseguendo in Via Orsini in direzione Via Emilia. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra Via Quarto e Via Cavour e tra Via Cavour e Via Valeriani; l’istituzione dell’obbligo di “dare la precedenza” ai veicoli provenienti da Piazza Savonarola, all’intersezione con Via Valeriani e dell’obbligo di voltare a destra verso Via Valeriani.

Via Valeriani –L’inversione del senso unico di circolazione nel tratto compreso tra Piazza Savonarola e Via Orsini. Una volta terminati i lavori sull’incrocio, quest’ultimo e il tratto di via Cavour attualmente chiuso saranno riaperti al traffico mentre sarà chiuso dall’1 al 31 agosto il tratto di via Cavour tra le vie Orsini e Appia.