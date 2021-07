Castel San Pietro Terme (BO). Non è la prima volta che Sebastiano Zanolli partecipa ad iniziative nel nostro territorio. C’è però una costante in tutte queste: ha sempre fatto il pienone. Un fenomeno che non si spiega se non partecipando ad uno di questi incontri e dialogando con lui.

E proprio per fornire questa opportunità nasce “C’è Sebastiano Zanolli, hai un piano B?”, iniziativa voluta da Gastarea Ristorante, con il contributo di Comune e Proloco di Castel San Pietro Terme. L’appuntamento è per giovedì 15 luglio, ore 20.30, al Gastarea Ristorante (viale Terme 1058/A, Castel San Pietro Terme). I posti sono limitati ed è bene prenotare.

Informazioni e prenotazioni: 051.6943051 – info@gastareasrl.it.

Una serata pensata appositamente per dare spazio alla verve di Sebastiano Zanolli e alle sue esperienze di manager, advisor, autore, speaker dalla spiccata comunicativa rivolta a cercare umanità nella vita lavorativa di ognuno di noi, stimolata dal conduttore, il giornalista Massimo Calvi. E lo spunto non potrà che derivare dall’ultimo libro “Alternative. Aspira al meglio e preparati al peggio e tieni sempre pronto un piano B” (Roi edizioni),

“Alternative”

Zanolli ha pubblicato nove libri sul tema della responsabilità individuale, della motivazione, del talento, del raggiungimento degli obiettivi. La Grande Differenza, il suo libro più conosciuto, è riuscito a rimanere sul mercato per ben 15 anni arrivando alla ventiseiesima ristampa. L’ultimo, “Alternative”, indaga il campo del caso, del caos e della cattiveria e come ciò influisca nel destino degli individui, e ha ottenuto in breve tempo l’attenzione del pubblico e degli esperti più autorevoli sulla materia.

Sebastiano Zanolli: manager, advisor, autore, speaker. Nato nel 1964 a Bassano del Grappa (VI), dopo la laurea in Economia presso l’Università Ca’ Foscari, ha maturato esperienze significative in ambito commerciale e marketing, ricoprendo posizioni di responsabilità crescente: ha occupato i ruoli di product manager, brand manager, Responsabile vendite, direttore generale ed amministratore delegato di brand di abbigliamento in aziende come Diesel, Adidas, 55DSL, OTB.

Io Sebastiano Zanolli

“Credo di avere sempre desiderato di potere fornire al prossimo delle chiavi di lettura di ciò che accade in modo che, questa vita, già così dura, possa essere affrontata in modo più sereno e costruttivo. Non solo sul lavoro. Io faccio solo da traduttore, da legamento, da lievito. Porgo materiale utile e sensato e in continua evoluzione. Provo ad offrire cibi di facile digeribilità ma nutrienti. Metto a disposizione strumenti da portare via e non da noleggiare. Per il resto provo e riprovo io stesso.

Una cosa mi sta a cuore. Spiegare che non sono e non sono mai stato un fanatico delle teorie sul successo inteso nel senso di ‘più potere, più soldi, più…’. Faccio del mio meglio perché tutti raggiungano il loro ‘Successo’. Che significa vedere realizzati i propri ideali per quanto strani o piccoli che siano. Dal tenere bene il proprio giardino ad allevare un figlio. Dal laurearsi a godersi i propri genitori anziani”. (https://www.sebastianozanolli.com/)

Massimo Calvi: giornalista professionista e coach certificato ACC-ICF, dopo aver collaborato a lungo con numerose testate locali e nazionali, nel 2006 ha intrapreso l’attività imprenditoriale. È il co-fondatore di Rizomedia, agenzia di comunicazione e Pr tradizionali e online, e del network “Coach In Bo”: rete di Coach qualificati che opera dal vivo e online, con base nel territorio bolognese.