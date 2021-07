Imola. Per consentire il montaggio della gru al servizio dei lavori di restauro conservativo e miglioramento sismico dell’intera porzione nord del palazzo comunale, denominato “Palazzo Nuovo”, via Appia, nel tratto da via San Pier Grisologo all’incrocio con via Emilia, sarà chiuso al traffico veicolare dalle 8 di domenica 18 luglio alle 20 di lunedì 19 luglio.

Come si ricorderà, nell’aprile scorso sono partiti i suddetti lavori. Diversamente da quanto avvenuto per il primo lotto dei lavori eseguiti in passato, la gru verrà posizionata all’interno del complesso, nell’area della piazzetta del Risorgimento, che costituisce il cortile interno dell’edificio, in modo da non avere alcun ingombro sulla via Appia. Per questo motivo, la piazzetta è stata delimitata da pannellature che definiscono l’area di cantiere.

Per quanto attiene allo stato di avanzamento lavori, in questa prima fase sono in esecuzione le demolizioni di tramezze e solai e contemporaneamente i primi interventi di consolidamento delle murature portanti.

Il progetto dei lavori prevede, per il piano terra, nell’operare una serie di interventi volti a restituire dignità architettonica agli spazi, valorizzando, nella parte settentrionale l’ingresso al Palazzo Nuovo dalla via Appia, mentre il resto degli spazi del piano, come pure quelli del piano rialzato, potranno essere destinati ad ospitare attività commerciali ad oggi di tipologia non specificamente definita. I piani primo e secondo saranno destinati ad accogliere nuovamente uffici e spazi di rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Per quanto riguarda infine il piano interrato il progetto prevede l’alloggiamento della centrale termica e di alcuni locali tecnici.

Il termine dei lavori, il cui importo è di 2,2 milioni di euro (+ Iva), è previsto nell’arco di due anni.