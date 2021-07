Se nei giorni scorsi si poteva pensare a un fatti estemporaneo, dopo alcuni giorni di crescita dei contagi possiamo dire di trovarci di fronte ad una tendenza preoccupante. A maggior ragione se pensiamo che un anno fa nello stesso giorno i positivi erano stati 230 con 20 decessi. 46 i contagi in Emilia Romagna senza decessi.

In pratica oltre 2 mila in meno di oggi che ne sono stati segnalati 2.898 (ieri 2.455), con 11 decessi e un indice di positività ancora in crescita all’1,4 (ieri 1,3%). In Emilia Romagna nessun decesso, ma si conferma la crescita dei positivi: 200 (ieri 167), con un indice all’1% (ieri 1,1%). Nell’Ausl di Imola nessun decesso e 4 nuovi positivi.

L’Rt in Italia torna a salire e arriva a 0,91 creando le condizioni per il passaggio in zona gialla (anche se per ora escluso) di alcune regioni: Sardegna, Sicilia e Veneto. Intanto un allarme arriva dall’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, secondo il quale in agosto i casi rischiano di quintuplicare. E la rapida crescita di questi giorni sembra confermare questa tesi.

Aggiornamento ore 12 del 16 luglio (dati del 15 luglio)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna + 8, i nuovi ingressi sono 13 (ieri 11), per un totale di 161 ricoverati. I decessi sono 11 (ieri 9) con 2.898 nuovi casi (ieri 2.455), 205.602 i tamponi (ieri 190.922). I morti da inizio pandemia sono 127.851, i casi complessivi 4.281.214. I casi attivi sono 42.714 (nelle 24 ore + 1.814).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 1.088 (- 1). Gli isolamenti domiciliari sono 41.465 (ieri 39.658). I guariti nelle 24 ore 1.070 per un totale di 4.110.649.

Nessun decesso in Emilia Romagna. I positivi sono 200 (ieri 167), con 19.854 tamponi (ieri 15.749). 98 i guariti, ancora in crescita i casi attivi totali: 2.358 (+ 102 rispetto a ieri), i ricoverati nelle terapie intensive sono 15 (+ 1), in crescita anche i ricoverati negli altri reparti Covid: 148 (+ 8).

I positivi in Italia

Continua il rialzo dei positivi in tutte le regioni, tanto che non vi è nessuna regione con 0 casi. Oggi è il Lazio quella con più casi in giornata: 443 (ieri 353).

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni

135.652 le vaccinazioni totali da inizio campagna

Situazione epidemiologica

Oggi sono 4 i nuovi casi positivi su 213 antigenici rapidi e 184 tamponi molecolari effettuati. 1 positivo ha meno di 14 anni, 1 ha tra i 15 e i 24 anni, 2 hanno tra i 25 ed i 44 anni. 2 sono sintomatici, 2 individuati dal tracciamento, 2 erano già isolati al momento della diagnosi, nessuno riferibile a focolaio già noto.

Salgono a 36 i casi attivi e a 12.691 quelli totali da inizio pandemia.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 388.272 casi di positività, 200 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.854 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 4.444.596 dosi; sul totale, 1.891.273 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 46 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 52 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 90 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 30,4 anni.

Sui 46 asintomatici, 24 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 14 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 tramite i test pre-ricovero. Per 6 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 41 nuovi casi, seguita da Rimini (33) e Piacenza (31); poi Reggio Emilia (28), Modena (20), Parma (13), Ravenna (11) e Ferrara (10). Quindi Cesena (6), Circondario Imolese (4), e infine Forlì (3).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.578 tamponi molecolari, per un totale di 5.107.674.A questi si aggiungono anche 12.276 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 98in più rispetto a ieri e raggiungono quota 372.646.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.358 (+102 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.195 (+93), il 93,1% del totale dei casi attivi.

Non si registrano nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi 13.268.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 15 (+1 rispetto a ieri), 148 quelli negli altri reparti Covid (+8).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 1 a Parma (invariato), 4 a Modena (invariato), 5 a Bologna (+1), 1 a Ferrara (invariato), e 1 a Rimini (invariato). Nessun ricovero in terapia intensiva a Reggio Emilia, Imola, Ravenna, Forlì e Cesena.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.811 a Piacenza (+31 rispetto a ieri, di cui 19 sintomatici), 28.832 a Parma (+13, di cui 6 sintomatici), 47.138 a Reggio Emilia (+28, di cui 25 sintomatici), 65.943 a Modena (+20, di cui 15 sintomatici), 82.620 a Bologna (+41, di cui 37 sintomatici), 12.691 casi a Imola (+4, di cui 2 sintomatici), 23.241 a Ferrara (+10, di cui 5 sintomatici), 30.630 a Ravenna (+11, di cui 9 sintomatici), 17.140 a Forlì (+3, di cui 2 sintomatici), 19.773 a Cesena (+6, di cui 4 sintomatici) e 36.453 a Rimini (+33, di cui 30 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, è stato eliminato 1 caso risultato non Covid-19.