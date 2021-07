Imola. Una pergamena e la targa che riproduce lo stemma della Città di Imola, per festeggiare la promozione in serie A1 di basket femminile. Con questi riconoscimenti il sindaco Marco Panieri ha voluto premiare il 17 luglio, in municipio, Federica Franceschelli, imolese, che quest’anno ha conquistato una meritatissima promozione in serie A1 con il Faenza Basket Project.

Una cerimonia che fa seguito a quella di premiazione della società faentina, avvenuta nei giorni scorsi nella sede della Regione Emilia-Romagna, con il presidente Stefano Bonaccini ed il sindaco di Faenza, Massimo Isola, alla quale ha partecipato anche Federica Franceschelli.

“Il risultato che hai conquistato ci rende orgogliosi come imolesi, ma soprattutto fa onore a te, a tutta la squadra faentina, ma non solo. Perché questo tuo risultato è di esempio per dare fiducia e speranza a tutti coloro che vogliono praticare sport e impegnarsi al massimo per concretizzare i propri sogni di successo, nel pieno rispetto dei sani valori della competizione, tanto più dopo un anno così duro e sofferto, in tutti i settori, causa l’emergenza da Covid-19” ha detto il sindaco Marco Panieri nel complimentarsi e premiare la forte atleta imolese.

“Per me è stata una bella annata, anche se tutte abbiamo sofferto causa le restrizioni della pandemia, ed una grandissima emozione e soddisfazione conquistare questa promozione, che è il frutto di un bel gruppo di persone: la nostra forza è proprio quella di essere un gruppo molto unito” ha aggiunto da parte sua Federica Franceschelli, che ha ringraziato il sindaco per averla ricevuta e premiata.