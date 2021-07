Imola. Il 17 e 18 luglio è andato in scena l’Hardskin TriO Senigallia con il doppio appuntamento triathlon Olimpico il sabato e sprint la domenica.

Ogni anno il weekend di Senigallia non risulta mai banale per gli atleti, soprattutto a livello meteorologico. Dal grande caldo dell’anno scorso, si è passati al forte vento che ha peggiorato le condizioni del mare e ha costretto i giudici ad annullare la prova di nuoto, trasformando la gara in un duathlon, sia il sabato che la domenica.

Il sabato 17 luglio, i 450 atleti iscritti si sono sfidati su un duathlon atipico con 5km di corsa, 40km di bici e 5km di corsa. I migliori del gruppo imolese sono stati Simone Casolini e Omar Chaoui, che hanno concluso la prova a 1 solo secondo di distanza, per Simone 9° posto di categoria S2 in 1h53’26” e per Omar 10° S2 in 1h53’27”. Terzo imolese è Simone Conti, che termina al 6° posto M3 in 1h58’19, Fabio Angelini chiude in 2h03’35, mentre gara sfortunata per Andrea Lattuga costretto al ritiro per una caduta in bici, fortunatamente senza conseguenze.

Domenica 18 luglio si è disputato il duathlon su distanza sprint sprint con 300 atleti al via, tra cui l’imolese Fiorenzo Rinaldi che conquista il 3° posto di categoria M5 in 1h13’40. Per lui 22’13” nei primi 5km di corsa, 36’10 nei 20km di bici e 11’52 nell’ultima volata di 2,5km di corsa.