Punta Marina (RA). Taglio del nastro per la quarta stagione della spiaggia attrezzata per disabili (e famiglie) denominata “Insieme a te”, con sede a Punta Marina. Frutto di un’ iniziativa (dall’anno 2018) di Debora Donati, moglie del faentino Dario Alvisi – malato di Sla -, che oggi porta avanti l’associazione in memoria del marito scomparso e a beneficio di tutte quelle persone che come lui non si sono mai arrese alle proprie condizioni di vita e malattia, cercando di coltivare spazi di serenità e coltivando le proprie passioni, come quella del mare.

Quest’anno – nonostante la pandemia abbia complicato un po’ le cose per la seconda stagione consecutiva – vi sono alcune novità: innanzitutto, si parte dal periodo di operatività , perché – nonostante lo stabilimento sia stato inaugurato il 9 luglio scorso – ha cominciato ad accogliere ospiti a partire dal 12 giugno, allungando così di un mese la stagione.

Un’ altra novità è l’aumento del numero dei gazebo usati dagli ospiti e dai loro familiari che adesso arrivano a 13 postazioni, ognuna delle quali è attrezzata con una colonnina per l’attacco della luce elettrica, fondamentale ad esempio per l’allaccio delle apparecchiature a ausilio della respirazione, acqua, lettini oversize e materasso antidecubito; le tende inoltre garantiscono la privacy nel momento del cambio. Una volta terminata l’emergenza Covid, la capienza potrà aumentare fino a numero di 20 postazioni.

Le prime richieste di poter usufruire delle strutture della spiaggia (tutte a titolo gratuito) sono pervenute a gennaio, e ciò evidenzia un sostanziale apprezzamento dei suoi servizi da parte degli ospiti. Inoltre i quattro appartamenti accessibili per disabili, messi a disposizione da strutture convenzionate con l’associazione, sono già sold out. Per la prossima stagione invece, l’associazione ha in cantiere la realizzazione di tre ulteriori appartamenti che potranno vedere la luce dopo la partecipazione di un bando del Comune di Ravenna al quale “Insieme a Te” ha partecipato.

(Annalaura Matatia)