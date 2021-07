Faenza. Tutto pronto per il “Wam green community”. Dal 27 luglio al 4 settembre il festival invaderà i parchi faentini con laboratori e spettacoli gratuiti per tutta la cittadinanza.

Il programma

27 luglio ore 21.30 – Parco Mita – “Parole vive”, spettacolo itinerante che unisce una piacevole passeggiata notturna alla poesia e alla danza. A cura di Agorà. Spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria al 333.2269828 oppure scrivendo a prenotazioniwamfestival@gmail.com.

28 luglio ore 18-20 – Parco Mita – Laboratorio & Concerto: Debora Bettoli in “Movin canto”. Laboratorio di Ricerca Vocale e Sonora aperto a tutti, giovani e adulti, dai 18 anni, a chiunque desideri cantare. Dopo il seminario è previsto un breve concerto-performance a cura di Debora Bettoli. Evento gratuito, prenotazione consigliata chiamando il 347.4436893 oppure scrivendo a prenotazioniwamfestival@gmail.com

30 luglio ore 18 – Parco E. Torricelli /. “Seven cars from mars” in Paft Dunk Live, concerto di musica elettronica. Evento gratuito, prenotazione consigliata chiamando il 347.4436893 oppure scrivendo a prenotazioniwamfestival@gmail.com

9 agosto – Parco Mita

8:30-9:30 Laboratorio di espressività corporea dedicato Over60

10:00-11:00 Danzeducativa, laboratorio per bambini e bambine 3-6 anni

17:30-18:30 Danzeducativa, laboratorio per bambini e bambine 7-10 anni

a cura di Compagnia Iris

Evento gratuito, prenotazione consigliata chiamando il 347.4436893 oppure scrivendo a prenotazioniwamfestival@gmail.com

10 agosto – Parco Torricelli

8:30-9:30 Laboratorio di espressività corporea dedicato Over60

10:00-11:00 Danzeducativa, laboratorio per bambini e bambine 3-6 anni

17:30-18:30 Danzeducativa, laboratorio per bambini e bambine 7-10 anni

18:30-19:30 Laboratorio per genitori e bimbi insieme (2-4 anni)

a cura di Compagnia Iris

Evento gratuito, prenotazione consigliata chiamando il 347.4436893 oppure scrivendo a prenotazioniwamfestival@gmail.com

11 agosto – Parco Mita – 9:30-10:30 La Lezione Speciale, laboratorio inclusivo rivolto a bambini con e senza disabilità, a cura di Compagnia Iris.

Evento gratuito, prenotazione consigliata chiamando il 347.4436893 oppure scrivendo a prenotazioniwamfestival@gmail.com

3 settembre – 19.30 – Parco Evangelista Torricelli – Memoires, di e con Kate Pilbeam / Pilbeam Dance. Un’opera di danza personale e condivisa alla ricerca della definizione di “casa”.

Evento gratuito, prenotazione consigliata chiamando il 347.4436893 oppure scrivendo a prenotazioniwamfestival@gmail.com

4 settembre – 15.30 presso Parco Mita – “Born Ghost”, Coppelia Theater/Mariasole Brusa. Uno spettacolo nero, inquietante, a tratti spaventoso ma anche commovente e delicato; una riflessione poetica sulla morte che racconta la leggenda del fantasma di Azzurrina di Montebello, la figlia albina di Costanza Malatesta e del feudatario Ugolinuccio, scomparsa in circostanze misteriose nel 1375. Spettacolo adatto a tutti.

Evento a pagamento (costo 8 Euro). Prenotazione consigliata chiamando il 347.4436893 oppure scrivendo a prenotazioniwamfestival@gmail.com

4 settembre – 17-18.30 – Parco Mita – Laboratorio di teatro di figura e espressività artistica per bambini condotto da Mariasole Brusa. Il laboratorio è un’introduzione giocosa e coinvolgente al mondo del teatro di figura, rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni.

Evento gratuito, prenotazione consigliata chiamando il 347.4436893 oppure scrivendo a prenotazioniwamfestival@gmail.com

Per maggiori informazioni sul programma completo e su orari, giorni e costi degli spettacoli: infowamfestival@gmail.com – www.wamfestival.com – https://www.facebook.com/wam.festival.faenza/