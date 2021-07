Imola. Sarà l’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” a ospitare dal 23 al 25 luglio il sesto Aci Racing Weekend stagionale, con al via l’Italian F.4 Championship Powered by Abarth Certified by FIA, il TCR Italy, la Porsche Carrera Cup Italy e la Clio Cup Europe, oltre all’International GT Open e l’EuroFormula Open Championship, per un totale di 14 gare in programma.

Per l’Italian F.4 Championship Powered by Abarth Certified by FIA si tratterà del giro di boa del campionato. Dopo i primi tre round stagionali è Oliver Bearman (Van Amersfoort Racing) l’uomo da battere. Il britannico cercherà l’allungo a Imola approfittando anche dell’assenza di Tim Tramnitz, ma dovrà vedersela con gli agguerriti piloti di Prema Powerteam, Sebastian Montoya e Kirill Smal, oltre che con Leonardo Fornaroli, in cerca di riscatto con la monoposto di Iron Lynx. Tra i rookie è lotta serratissima tra Lonardo Bizzotto (BVM Racing), Conrad Laursen (Prema Powerteam), Lorenzo Patrese (AKM Motorsport) e Maya Weug (Iron Lynx – Ferrari Driver Academy), ma sono molti i pretendenti al titolo riservato agli esordienti ai quali, si aggiunge, Maceo Capietto (Prema Powerteam), giovane pilota francese che ha ben figurato nelle prime tappe della Formula 4 transalpina.

Schieramento di altissimo livello anche per il TCR Italy – Touring Car Championship che arriva a Imola per il suo quarto appuntamento stagionale. 27 le vetture in pista con diverse importanti novità. La lotta per il titolo è più che mai aperta con Eric Brigliadori (Audi RS3 – BF Motorsport), Antti Buri (Hyundai i30N – Target Competition), Kevin Ceccon (Hyundai i30N – Aggressive Team Italia), Nicola Baldan (Hyundai i30N – Target Competition) e Salvatore Tavano (Cupra Leon Copeticion – Scuderia del Girasole by CUPRA Racing) racchiusi in 17 punti. Dopo Misano torneranno in pista le Honda Civic di MM Motorsport affidate al russo Ibragim Akhmadov e allo slovacco Martin Ryba. Sulla Cupra di Volcano Motorsport salirà, invece, uno dei grandi protagonisti del FIA WTCR e del TCR Europe, Mikel Azcona.

Con la leadership di Alberto Cerqui (Q8 Hi Perform), vincitore di due delle quattro gare già disputate, la Porsche Carrera Cup Italia si presenta per il terzo round stagionale. Come nelle precedenti occasioni, saranno oltre 30 gli iscritti che prenderanno parte alla due gare, tra cui il campione in carica Simone Iaquinta (Dinamic Motorsport), assente nell’ultimo week end del Mugello, appuntamento

che ha visto in evidenza Alessandro Giardelli (Dinamic Motorsport) e il vincitore di gara-2, Marzio Moretti (Bonaldi Motorsport). I due giovanissimi piloti dello Scholarship Programme occupano, rispettivamente, la terza e la quarta posizione in classifica alle spalle di Giammarco Quaresmini (Tsunami RT), alla ricerca della sua prima vittoria stagionale dopo due secondi ed altrettanti terzi posti.

Sfide elettrizzanti nella Renault Clio Cup Europe con la serie tricolore inserita all’interno di quella continentale. A guidare la classifica è il francese Anthony Jurado, ma alle sue spalle Gabriele Torelli non vuole perdere terreno e su un tracciato che conosce molto bene cercherà il sorpasso in classifica, guardandosi le spalle da un agguerrito Marc Guillot.

A completare il programma del sesto ACI Racing Weekend stagionale saranno le gare targate GT Sport. Nell’International GT Open Michele Beretta e Frederik Schandorff proveranno a conservare la leadership di campionato nell’appuntamento che segna il giro di boa della stagione. Mentre nell’EuroFormula Open Championship l’americano Cameron Das proverà ad allungare sui suoi diretti inseguitori Louis Foster e Nazim Azman. In crescita, gara dopo gara, anche il giovane Enzo Trulli, a podio nella gara inaugurale della stagione.

Programmazione Tv:

Italian F.4 Championship: Differita ACI Sport TV (Sky canale 228)

TCR Italy: Diretta ACI Sport TV (Sky canale 228)

Porsche Carrera Cup Italia: R1: Diretta Sky Sport Action (Sky 206), R2: Diretta Sky Sport Arena (Sky 204) – Cielo (DTT 26)

Programmazione WEB

Italian F.4 Championship: Live Streaming (ITA – ENG) YouTube – acisport.it – Facebook @f4italianchampionship – Motorsport.tv