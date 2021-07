Da 185 a 324 in una giornata. I positivi in Emilia Romagna hanno fatto un preoccupante balzo in avanti. L’indice di positività oggi segna l’1,7% in crescita rispetto allo 0,9% di ieri. Un decesso a Reggio Emilia: una donna di 101 anni. Nell’Ausl di Imola 10 nuovi casi. La situazione non va certo meglio a livello nazionale dove i casi di positività sono 4.259, 700 in più di 24 ore fa, indice di positività all’1,8% (ieri 1,6%), 21 i decessi, – 7 i ricoverati in terapia intensiva, giustificati però dall’aumento dei morti.

L’unico aspetto confortante che emerge sai dati è che le forme di questi contagi sono meno violente delle precedenti, quindi non si traducono in un numero di ricoveri al momento significativo.

FAQ sulle misure adottate zona per zona (aggiornate in tempo reale) >>>>

Le linee guida per le attività economiche e sociali >>>>

Alla scoperta del certificato verde >>>>

Aggiornamento ore 12 del 21 luglio (dati del 20 luglio)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna – 7, i nuovi ingressi sono 9 (ieri 11), per un totale di 158 ricoverati. I decessi sono 21 (ieri 10) con 4.259 nuovi casi (ieri 3.558), 235.097 i tamponi (ieri 218.705). I morti da inizio pandemia sono 127.905, i casi complessivi 4.297.337. I casi attivi sono 51.308 (nelle 24 ore + 1.998).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 1.196 (+ 2). Gli isolamenti domiciliari sono 49.954 (ieri 47.951). I guariti nelle 24 ore 2.111 per un totale di 4.118.124.

Un decesso in Emilia Romagna. I positivi sono 324 (ieri 185), con 18.622 tamponi (ieri 19.870). 566 i guariti, tornano sopra quota 3 mila i casi attivi totali: 3.216 (+ 257 rispetto a ieri), i ricoverati nelle terapie intensive sono 13 (- 2), in calo i ricoverati negli altri reparti Covid: 141 (+ 4).

I positivi in Italia

Nessuna regione con zero casi. Rimane il Lazio quella con più contagi in giornata: 616 (ieri 681).

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

Le vaccinazioni in Italia >>>>

La situazione nell’Aisl di Imola

Vaccinazioni

141.178 le vaccinazioni da inizio campagna

Situazione epidemiologica

Oggi sono 10 le positività rilevate su 247 molecolari e 229 antigenici rapidi. Si tratta di 4 ragazze/i di età inferiore ai 14 anni, 5 di età compresa 15 e 24 anni e di una persona tra i 25 ed i 44 anni. 9 sono i sintomatici ed uno solo è asintomatico, rilevato attraverso il contact tracing. Nessun caso si riferisce a focolai già noti e tutti sono casi autoctoni. Salgono a 57 i casi attivi e 12.713 quelli totali da inizio pandemia.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 389.470 casi di positività, 324 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.622 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,7%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età.

Le vaccinazioni in Emilia Romagna >>>>

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale>>>>

Alle ore 15 di oggi sono state somministrate complessivamente 4.658.045 dosi; sul totale, 2.063.912 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 78 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 91 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 153 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 31,7 anni.

Sui 78 asintomatici, 38 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 11 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 8 grazie agli screening sierologici, 2 tramite i test pre-ricovero. Per 19 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Reggio Emilia con 74 nuovi casi, seguita da Rimini (63). Poi Bologna (42), Piacenza (37), Parma (26), Cesena (24) e Ravenna (20). Quindi Modena (15) e il Circondario Imolese (10); infine, Forlì (7) e Ferrara (6).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.547 tamponi molecolari, per un totale di 5.144.372. A questi si aggiungono anche 9.075 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 66 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 372.984.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 3.216 (+257 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.062 (+255), il 95,2% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registra un decesso, a Reggio Emilia: si tratta di una donna di 101 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.270.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 13 (-2 rispetto a ieri), 141 quelli negli altri reparti Covid (+4).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 1 a Reggio Emilia (+1), 4 a Modena (invariato), 3 a Bologna (-1), 1 a Ferrara (invariato). Nessun ricovero in terapia intensiva a Parma, Imola, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini (in quest’ultima realtà si è registrato un -1 rispetto a ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.944 a Piacenza (+37 rispetto a ieri, di cui 22 sintomatici), 28.907 a Parma (+26, di cui 4 sintomatici), 47.366 a Reggio Emilia (+74, di cui 64 sintomatici), 66.052 a Modena (+15, di cui 11 sintomatici), 82.812 a Bologna (+42, di cui 35 sintomatici), 12.713 a Imola (+10, di cui 9 sintomatici), 23.288 a Ferrara (+6, di cui 2 sintomatici), 30.691 a Ravenna (+20, di cui 18 sintomatici), 17.165 a Forlì (+7, di cui 6 sintomatici), 19.834 a Cesena (+24, di cui 19 sintomatici) e 36.698 a Rimini (+63, di cui 56 sintomatici).