Imola. Montecatone Rehabilitation Institute è la sesta eccellenza digitale italiana nel settore Healthcare: lo certifica l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) nel lungo racconto del suo media partner – Repubblica Affari e Finanza – della terza edizione dello studio Digital Stars 2021/2022, la classifica con la maggior base di dati tra tutte le ricerche sulla digitalizzazione aziendale in Italia.

Tramite l’innovativa metodologia del social listening sono state analizzate 438 milioni di fonti web in italiano, tra cui social media, portali news, blog, forum e video. Le citazioni rilevate (1,5 milioni) su tematiche quali tecnologia, innovazione e digitalizzazione sono state in seguito suddivise per tonalità e rilevanza per dare vita alla classifica delle 300 Digital Stars. Lo studio, infine, ha attribuito a ogni azienda un punteggio, il cosiddetto Social Listening Index. “Un risultato molto prestigioso per il Montecatone RI – ha detto con soddisfazione il direttore generale Mario Tubertini – che trova ragione, da un lato, nell’adeguamento dell’infrastruttura e delle modalità di interazione digitale dell’Istituto con pazienti e audience e, dall’altro, nella costante e incisiva attività di revisione e ristrutturazione delle politiche informative interne ed esterne”.

Un lavoro d’équipe che si concentra da un paio d’anni su una proposta informativa più ricca e costante, circoscritta esclusivamente all’ospedale. Il vantaggio garantito è una minore dispersione del flusso rispetto al passato. Per fare ciò sono stati razionalizzati e rinnovati gli strumenti di interazione e ripensati i contenuti editoriali: dal 2019, infatti, Montecatone si rivolge con maggiore incisività e dettaglio alla propria community, di temi che riguardano le tante professionalità che operano in Istituto, dei percorsi terapeutico-riabilitativi, del costante adeguamento della dotazione tecnologica, dei temi attinenti alla ricerca e delle numerose collaborazioni col mondo accademico e istituzionale. Un impegno redazionale considerevole che ha nel nuovo sito – on line da ottobre 2020 – e nei social media, la grande finestra di diffusione digitale. A giugno è stata ulteriormente arricchita la proposta informativa con una newsletter elettronica bimestrale, cui contribuiscono anche medici e personale infermieristico che tratta quasi esclusivamente di temi patient oriented, anche con contenuti multimediali.

Nel burrascoso mare pandemico, inoltre, l’immediato switch al digitale ha evitato all’istituto di Montecatone – attrezzatosi ben prima del Covid con una infrastruttura di connessione wireless importante – pericolosi black-out nelle comunicazioni con lungodegenti portatori di patologie croniche. Ciò ha permesso di mantenere un contatto costante, a tratti quotidiano, per fornire ai pazienti indicazioni, consigli e anche un supporto psicologico. Va aggiunto che in tempo di Covid19 l’offerta informativa attraverso i canali digitali è proseguita e ampliatasi con ampie parentesi dedicate ai temi specifici innescati dalla diffusione del virus. La proposta digitale per gli ospiti di Montecatone si arricchirà ulteriormente con alcune proposte di video-tutorial molto specifici e sempre patient-oriented sotto forma di collana che sarà diffusa sempre via sito / social in autunno.