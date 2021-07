La vacanza è il mood dell’estate 2021, su questo non c’è dubbio. Ma se il trend maggiore è quello di rimanere in Italia, si “scoprono” anche altre linee affianco a quelle più classiche del mare e dei tour in città. La tendenza quest’anno si tinge di outdoor. Voglia di muoversi nella natura, di fare attività coinvolgenti, esperienze sensoriali totalizzanti, che chiamano in causa anche modalità sicure, all’aria aperta e sostenibili.

Il bisogno di viaggiare si coniuga oggi con le esperienze all’aria aperta, l’avventura e l’adrenalina. Escursioni a cavallo, percorsi in bicicletta, itinerari di trekking, sport fluviali come rafting o canyoning o anche kayak, surf e molti altri fino alle arrampicate e a tutti quei percorsi dove le emozioni sono ad alti livelli. E anche in questa nuova voglia e necessità di caratterizzare le vacanze, l’Italia si propone come uno dei luoghi di eccellenza grazie al suo territorio così variegato che riesce ad accontentare proprio tutti.

E allora se cerchi l’avventura ma vuoi fare le tue vacanze in Italia, in modo sicuro, organizzato e anche innovativo, non puoi far altro che scegliere uno dei tanti percorsi che propone Tramundi, il tour operator online che ti porta alla scoperta dell’Italia e non solo, attraverso itinerari variegati che ti permettono di vivere emozioni uniche insieme ad altri viaggiatori appassionati.

Vuoi coniugare un po’ di sano sport lungo una delle coste più belle che il Bel Paese ci offre? Scegli il tour del Salento in bicicletta per pedalare a vista mare. Nessuno sforzo ma un vero rilassamento ammirando alcuni dei borghi più belli di questa terra, da Otranto a Gallipoli, sempre vista mare. Se il mare lo ami ma vuoi averlo sotto i piedi, cerchi la vitalità delle onde, del movimento e delle goccioline che ti rigano il viso, allora la destinazione è Sardegna e precisamente a Buggerru, Capo Mannu e S’Archittu per prendere lezioni di surf, iniziare ad avere confidenza con la tavola e poi immergersi tra le onde. E per rilassarsi dopo una giornata adrenalinica? Ogni sera un’attività diversa: lezioni di yoga, cooking class sarda e falò in spiaggia.

E se, invece del mare, preferisci il lago, uno dei più iconici dello Stivale, il lago di Como, Tramundi ti ha riservato un condensato di avventura e adrenalina che non ha precedenti. Trekking, canyoning, arrampicata sportiva ed escursionismo per scoprire il lato sportivo di questo luogo che è diventato famoso anche con Alessandro Manzoni. E dopo lo sport si recuperano le energie con le degustazioni locali.