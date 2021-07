I carabinieri di San Lazzaro hanno arrestato un 44enne imolese per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. E’ successo nella notte del 21 luglio in via Emilia, quando l’uomo, in sella a un motociclo, non si è fermato all’alt dei militari dell’Arma che lo hanno raggiunto sulla Complanare Sud, dove si era immesso per raggiungere la sua abitazione di Imola.

Senza patente di guida e polizza assicurativa, il motociclista, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare. Quest’ultima ha consentito di trovare 500 grammi circa di droga (hashish e marijuana) che il 44enne custodiva nel suo garage. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il motociclista è stato portato in carcere.