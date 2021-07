Bologna. Percorsi casa-scuola in treno o autobus gratuitamente da settembre 2021 (abbonamenti 1° settembre 2021 – 31 agosto 2022). La misura della Regione Emilia Romagna è rivolta agli studenti iscritti alle scuole secondarie di II° grado statali, paritarie e istituti di formazione professionale, residenti in Emilia-Romagna, con presentazione di attestazione Isee del nucleo familiare (che contenga il codice fiscale dello studente) minore o uguale a 30.000 euro.

Quando si può fare richiesta

La richiesta di agevolazione della gratuità del trasporto pubblico per gli studenti iscritti a scuole secondarie di secondo grado e istituti di formazione professionale dovrà essere effettuata indicativamente dai primi giorni di agosto al 31 ottobre 2021. L’abbonamento gratuito potrà essere rilasciato fino al 30 novembre 2021.

Chi ne ha diritto

Per poter usufruire della gratuità del trasporto pubblico i destinatari dell’agevolazione devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

– residenza in Emilia-Romagna;

– iscrizione per l’anno scolastico 2021-2022 ad un istituto di scuola superiore di II grado statale, paritaria, compresi gli istituti di formazione professionale;

– data di nascita antecedente al 31 dicembre 2007 compreso;

– attestazione ISEE definitiva 2021 del nucleo familiare (che contenga il codice fiscale dello studente) minore o uguale a 30.000 euro.

Sono ammessi alla gratuità anche i nati nel 2008 iscritti al primo anno di scuola superiore (i cosiddetti “anticipatari”), con presentazione di autocertificazione all’azienda; i nati prima del 2008 che frequentano la scuola media inferiore, con presentazione di autocertificazione all’azienda.

Come fare richiesta

La richiesta dovrà essere presentata:

– esclusivamente on line, utilizzando l’applicativo informatico predisposto dalla Regione e che sarà reso disponibile su questo portale;

– da uno dei genitori (o da chi esercita la responsabilità parentale) se lo studente è minorenne; direttamente dallo studente se è maggiorenne.

Prima di accedere alla richiesta è necessario assicurarsi di avere le seguenti informazioni e documenti:

– credenziali di autenticazione. E’ possibile accedere con una fra le seguenti: SPID L2, CIE, Federa A+, CNS del genitore se minorenne. Se maggiorenne proprie credenziali;

– indirizzo e-mail necessario per la trasmissione dell’esito della richiesta e anche per eventuali contatti e informazioni;

– codice fiscale e dati dello studente per il quale si intende chiedere l’abbonamento gratuito di trasporto pubblico per il percorso casa-scuola;

– istituto e classe al quale lo studente è iscritto per l’anno scolastico 2021-2022;

– attestazione Isee 2021 definitiva del nucleo familiare (che contenga il codice fiscale dello studente) minore o uguale a 30.000 euro. È importante attivarsi tempestivamente per ottenere l’ attestazione Isee, poiché dalla data della richiesta decorrono diversi giorni prima di avere il numero di protocollo INPS necessario per compilare la domanda on line;

– in caso di iscrizione in istituti scolastici fuori regione potrà essere richiesto, in fase di controllo, il certificato di iscrizione scolastica;

Combinazioni di viaggio

Per richiedere l’abbonamento gratuito è necessario individuare la combinazione di viaggio per il percorso casa-scuola, per consentire all’applicativo informatico regionale, previo controllo dei requisiti di ammissibilità, di creare uno o più codici-PIN, che associati al Codice fiscale dello studente consentono il rilascio dell’abbonamento da parte delle Società di trasporto.

Possibili combinazioni:

– Uso del solo bus;

– Uso del solo treno;

– Uso del bus extraurbano + treno;

– Uso del bus extraurbano + treno + bus extraurbano.

Tutte le informazioni su https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis