Borgo Tossignano (BO). “The Flemings Guitar Duo”, formato dai due eccellenti chitarristi jazz Domenico Caliri e Davide Brillante, salirà sul palco della terza edizione di “Down by the riverside – Un fiume in musica” domenica 25 luglio alla Casa del Fiume di Borgo Tossignano in collaborazione con il Combo Jazz Club. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna d’appuntamenti dedicati al jazz e alla musica brasiliana. “The Flemings” si propone di rivisitare alcuni tra i brani del repertorio delle “Broadway Songs” degli anni ‘30/’40 meno frequentati, selezionati tra quelli di autori come Cole Porter, George Gershwin, Jerome Kern, Billy Strayhorn e altri, dando vita ad un contrappunto a due chitarre ,in uno stile moderno e al contempo rispettoso dei canoni del jazz mainstream.

Domenico Caliri è uno dei migliori chitarristi jazz italiani ed è noto in particolare per la sua lunga collaborazione con il trombettista Enrico Rava , nel gruppo “Electric Five” durata per ben 8 anni tra dischi e tour . Negli anni ’90 è stato tra i fondatori e animatori del collettivo “Bassesfere” e oltre ad avere una ricca discografia a proprio nome e a guidare progetti e formazioni come leader, ha collaborato con alcuni tra i più importanti improvvisatori della scena mondiale come : Lester Bowie, Han Bennink, Kenny Wheeler, Richard Galliano, Antonello Salis, Paolo Fresu, Aldo Romano, Gianluigi Trovesi, Michel Godard, Butch Morris, Gianni Gebbia. Anche Davide Brillante, più giovane, ex allievo di Caliri, vanta una intensa attività didattica, concertistica e discografica.

I concerti inizieranno alle ore 21. L’assegnazione dei posti è obbligatoria . Per informazioni e prenotazioni il numero telefonico è 335 6678068. La Casa del Fiume è a Borgo Tossignano in via Rineggio. Sarà applicata tutta la normativa legata alla sicurezza sanitaria con posti a sedere assegnati, mantenimento distanziato dei posti e uso delle mascherine nelle zone comuni .

I prossimi appuntamenti

Domenica 1 agosto ore 21 – Lorenza Gambini/ Giovanni Ghizzani “Standhearts” Duo – Lorenza Gambini – voce – Giovanni Ghizzani – piano

Domenica 15 agosto ore 21 – Patricia De Assis /Stefano Girotti Duo “A Cor Do Samba” – Patricia De Assis – voce –Stefano Girotti – chitarra

Giovedì 19 agosto ore 21 – Laura Avanzolini / Daniele Bartoli duo “juzzle” – laura avanzolini – voce – daniele bartoli – chitarra

Domenica 29 agosto ore 21 – Roberta Genna/ Francesco Merli Duo – Roberta Genna – voce – Francesco Merli – chitarra

In collaborazione con il Combo Jazz Club e il festival “In mezzo scorre il fiume”.