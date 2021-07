Brisighella (RA). Continua a Brisighella il festival “I suoni e le parole… Un simposio informale tra le pietre di Luna” con la direzione artistica di Raffaello Bellavista.

Dopo la serata inaugurale di venerdì 23 luglio 2021 che ha visto la presenza di Alessandro Cecchi Paone all’Anfiteatro Spada-Brisighella, il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 30 luglio quando al parco del Convento dell’Osservanza (ore 21) saranno in scena Ivano Marescotti e Franco Costantini.

Il famoso attore e il noto poeta interpretano a modo loro la Divina Commedia in vernacolo.

La serata già ricca sarà impreziosita dalle “incursioni” musicali del maestro concertatore del Festival, dedicate all’esecuzione in anteprima assoluta di cante romagnole con arrangiamenti classici e brani della grande canzone d’autore italiana. Ingresso euro 10

La formula del festival prevede esposizione di opere d’arte, concerti di ottima musica, interviste a personalità di spicco e spettacoli di teatro, in una location sempre più bella che si esalta al calar del sole. Peculiarità stilistica del Simposio informale l’ alternanza tra esecuzioni musicali e interventi di letterati e divulgatori.

I prossimi appuntamenti

Dopo aver saltato il Ferragosto si riprenderà il 27 agosto con l’esibizione di Andrea Mingardi e del suo gruppo (ore 21 Anfiteatro Spada). Sarà una vera e propria festa per celebrare il ritorno del grande artista, precursore del rhythm & blues italiano e del rock demenziale. Interprete e autore di grandi canzoni per Mina e altri mostri sacri.

Al termine grande jam session di Andrea Mingardi con Raffaello Bellavista and friends. Ingresso offerta libera.

Il festival si chiuderà poeticamente con la prosa e l’affabulazione di Eraldo Baldini il 2 settembre (ore 21 Anfiteatro Spada). “In bocca al lupo! Viva il lupo?”, il noto storico e antropologo Eraldo Baldini presenterà “Uomini e lupi in Romagna e dintorni”(ed. Il Ponte Vecchio) scritto a quattro mani con il divulgatore Marco Galaverni, volto noto delle trasmissioni Rai . Un’ avvincente narrazione, tra leggenda e attualità, del mitico predatore, ritornato con fierezza e qualche polemica tra le pietre di Luna, che avvolgono Brisighella.

Proprio nel Parco della Vena del Gesso che lo rivede protagonista verrà presentato il libro con alcune scorribande musicali attinenti al tema del Duo di Bellavista Raffaello. Ingresso offerta libera

info e prenotazioni Pro Loco Brisighella- 0546.81166 – iat.brisighella@racine.ra.it – accademiadelmelosilvestre@gmail.com – 377.1507545- 347.8840670