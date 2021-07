Imola. Purtroppo per il secondo anno consecutivo “100/100 – Diamo valore ai giovani”, l’iniziativa del Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e di Confartigianato Bologna Metropolitana che premia i ragazzi del circondario imolese che si sono diplomati nell’anno scolastico 2020-2021 col massimo dei voti, non si potrà svolgere in presenza. Così i “supermaturi”, coloro che hanno ottenuto 100/100, potranno richiedere i riconoscimenti loro riservati compilando un form online disponibile sul sito www.labcc.it/valoreaigiovani entro il 29 ottobre 2021.

100/100 è una iniziativa consolidata (avviata oltre 10 anni fa) attraverso la quale viene assegnato un riconoscimento ai ragazzi per premiare il merito e l’impegno profuso nell’affrontare il percorso scolastico. “Anche quest’anno non proporremo la classica premiazione presso la nostra sala Bcc Città e Cultura, che era diventata una piacevole occasione di incontro e confronto fra i giovani premiati ed i ragazzi delle quinte degli istituti imolesi. L’emergenza sanitaria ci porta in via prudenziale a rinunciare a questa modalità, ma vogliamo comunque gratificare i ragazzi per il bellissimo risultato raggiunto – afferma Paolo Mongardi, amministratore La Bcc e presidente del Comitato locale di Imola de La Bcc. Continuiamo ad investire nei giovani e nella scuola con l’obiettivo di dare opportunità di crescita e di sviluppo ai ragazzi che si apprestano ad intraprendere il percorso universitario o a confrontarsi con il mondo del lavoro.”

“L’iniziativa “100/100 – Diamo valore ai giovani” è una delle tante attraverso cui la nostra Bcc sostiene i giovani, anche grazie alla consolidata partnership con la ‘Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor’, che ogni anno promuove borse di studio e di ricerca post laurea, tirocini in aziende del territorio ed attività di orientamento post diploma – afferma Marco Rossi, capo area territoriale di Imola de La Bcc. La Banca è inoltre impegnata nel promuovere l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale dei ragazzi e ad accompagnare le loro esigenze attraverso una linea di prodotti dedicata, come il Prestito Studio”.

“Purtroppo la pandemia ci impedisce anche quest’anno di incontrarci in presenza, di guardare in faccia i nostri giovani che, nonostante le tante difficoltà e le tante giornate trascorse in didattica a distanza, si sono messi in mostra completando alla grande il loro ciclo di studi delle medie superiori – aggiunge Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana -. E’ però importante che questa iniziativa non si fermi e che si mantengano i riconoscimenti per questi giovani che ci permettono di guardare avanti con speranza e fiducia. Sono convinto che l’aver portato a termine così brillantemente il ciclo di studi, pur avendoli privati di tutto ciò che significa lo stare in aula a contatto con insegnanti e compagni, li ha comunque arricchiti sotto altri punti di vista, in particolare credo questo periodo abbia fatto certamente comprendere come le difficoltà possano nascondersi dietro l’angolo, ed è solo con la volontà, la passione e il senso di comunità che se ne può uscire. Questa generazione ha colto il senso di responsabilità che serve in situazioni come quella che stiamo vivendo. Sono, infine, convinto, che tutto ciò servirà da stimolo e aiuto per la continuazione del loro percorso formativo. Come ogni giorno l’associazione che rappresento è accanto ai suoi associati, così posso certamente assicurare a questi giovani che il nostro supporto e aiuto non mancherà mai e in Confartigianato troveranno sempre delle porte aperte”.

I ragazzi saranno premiati con un buono del valore di 100 euro da utilizzare per l’apertura di un conto corrente o di una carta ricaricabile (il valore del buono raddoppia a 200 Euro in caso di soci o figli di soci de La Bcc) offerto dal Credito cooperativo ravennate forlivese e imolese ed un tutoraggio gratuito per l’avvio di un progetto d’impresa e un contributo in conto interessi per un finanziamento bancario, offerto da Confartigianato.