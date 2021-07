Imola. Dopo il concerto degli Shall and Lullabies, continua la seconda edizione della rassegna OrtiJazz al complesso sportivo “Enrico Gualandi” di via Ortignola 3/M. Lunedì 26 luglio, alle 21, sarà protagonista il Beltrani Duo (jazz) con Pietro Beltrani al pianoforte e Luca Beltrani alla chitarra.

Classe 1989, diplomatosi in pianoforte a soli diciotto anni e unico imolese uscito dall’Accademia pianistica della nostra città, Pietro Beltrani viene dall’ambiente accademico e classico. dove è risultato vincitore di vari concorsi nazionali e internazionali, e si è esibito in importanti teatri e festival italiani. Scoperto il jazz e la magia dell’improvvisazione, nel giro di pochi anni è riuscito già a guadagnarsi attenzione e prestigio collaborando con musicisti di tutto rispetto. In questa occasione si presenterà in duo con il cugino Luca Beltrani, bravo chitarrista con cui collabora da tempo. I due proporranno un programma vario pescando dai repertori di grandi maestri come Miles Davis, Keith Jarrett, Pat Metheny, Michel Petrucciani, George Benson e Stevie Wonder, ritagliando anche un po’ di spazio per composizioni originali.

Prenotazione obbligatoria del tavolo o del posto a sedere al numero 0542.628373. Ingresso dalle 20, consumazione obbligatoria, lounge bar in collaborazione con “Primo Piano” già dalle 17.