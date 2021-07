I positivi in Emilia Romagna sono 469 (ieri 565) con un indice di positività al 4,1% (ieri 3,8%). Ben 4 i decessi: uno a Piacenza (un uomo di 50 anni) e tre a Bologna (3 uomini, rispettivamente di 61, 68 e 71 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.277. Nell’Ausl di Imola 13 nuovi casi (come ieri). A livello nazionale i casi di positività sono 3.117, frutto dei pochi tamponi effettuati, infatti l’indice di positività cresce al 3,5% (ieri 2,7%), 22 i decessi, + 4 i ricoverati in terapia intensiva.

FAQ sulle misure adottate zona per zona (aggiornate in tempo reale) >>>>

Le linee guida per le attività economiche e sociali >>>>

Alla scoperta del certificato verde >>>>

Aggiornamento ore 12 del 26 luglio (dati del 25 luglio)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna + 4, i nuovi ingressi sono 11 (ieri 16), per un totale di 182 ricoverati. I decessi sono 22 (ieri 7) con 3.117 nuovi casi (ieri 4.743), 88.247 i tamponi (ieri 176.653). I morti da inizio pandemia sono 127.971, i casi complessivi 4.320.530. I casi attivi sono 68.236 (nelle 24 ore + 1.979).

I, crescita i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid: 1.512 (+ 120). Gli isolamenti domiciliari sono 66.542 (ieri 64.687). I guariti nelle 24 ore sono 1.114 per un totale di 4.124.323.

Quattro decessi in Emilia Romagna. I positivi sono 469 (ieri 565), con 11.463 tamponi (ieri 15.059). 61 i guariti, non si ferma la crescita dei casi attivi totali: 5.068 (+ 394 rispetto a ieri), i ricoverati nelle terapie intensive sono 8 (- 1), in crescita i ricoverati negli altri reparti Covid: 161 (+ 11).

I positivi in Italia

Due le regione con zero casi: Molise e Valle d’Aosta. Rimane il Lazio quella con più contagi in giornata: 550 (ieri 660).

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

Le vaccinazioni in Italia >>>>

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni

145.913 le vaccinazioni totali da inizio campagna (con dosi effettuate al 15 luglio da hub industria e medici di famiglia).

Situazione epidemiologica

Nel periodo 24-25-26 luglio su 761 test molecolari e 1025 antigenici rapidi sono stati tracciati 39 nuovi casi positivi, 33 sintomatici. 2 nella fascia d’età fino a 14 anni, 15 tra i 15 e i 24 anni, 11 tra i 25 ed i 44 anni, 9 tra i 45 ed i 64 anni e 2 tra i 65 ed i 79 anni. Salgono a i 110 i casi attivi e a 12.778 quelli totali da inizio pandemia.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 391.891 casi di positività, 469 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.463 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’4,1%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età.

Le vaccinazioni in Emilia Romagna >>>>

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale>>>>

Alle ore 12 sono state somministrate complessivamente 4.835.713 dosi; sul totale sono 2.167.587 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 148 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 99 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 104 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 30,6 anni.

Sui 148 asintomatici, 75 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 13 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 10 con gli screening sierologici, 3 tramite i test pre-ricovero. Per 47 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 93 nuovi casi, seguita da Parma (73) e Reggio Emilia (61); poi Rimini (56), Ferrara (50), Modena (46), Ravenna (26). Quindi Cesena (25), Piacenza (23), il Circondario Imolese (13) e Forlì (3),

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.163 tamponi molecolari, per un totale di 5.183.204. A questi si aggiungono anche 4.300 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 61 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 373.377.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 5.237 (+404 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.068 (+394), il 96,8% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 4 decessi: uno a Piacenza (un uomo di 50 anni) e tre a Bologna (3 uomini, rispettivamente di 61, 68 e 71 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.277.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 (-1 rispetto a ieri), 161 quelli negli altri reparti Covid (+11).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (invariato rispetto a ieri), 3 a Modena (invariato). 3 a Bologna (-1), 1 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza, Reggio Emilia, Imola, Ferrara, Ravenna, Forlì e Cesena.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 24.136 a Piacenza (+23 rispetto a ieri, di cui 14 sintomatici), 29.165 a Parma (+73, di cui 39 sintomatici), 47.706 a Reggio Emilia (+61, di cui 53 sintomatici), 66.356 a Modena (+46, di cui 26 sintomatici), 83.206 a Bologna (+93, di cui 73 sintomatici), 12.778 casi a Imola (+13, di cui 10 sintomatici), 23.434 a Ferrara (+50, di cui 31 sintomatici), 30.825 a Ravenna (+26, di cui 13 sintomatici), 17.244 a Forlì (+3, tutti sintomatici), 19.937 a Cesena (+25, di cui 20 sintomatici) e 37.104 a Rimini (+56, di cui 39 sintomatici).