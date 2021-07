Bubano (BO). Appuntamento clou della rassegna culturale “Fuori Sipario” 2021 venerdì 30 luglio, ore 21, Torrione sforzesco di Bubano, con la presenza di Carlo Lucarelli. “Il tema della serata: “Non c’è bisogno di essere eroi”, racconti di storie vere di persone, uomini e donne, che hanno lottato per l’antimafia (ingresso offerta libera). Tra questi Giancarlo Siani, Mario Francese ed i sacerdoti don Peppe Diana e don Pino Puglisi. Ma non solo: ci sarà spazio per il ricordo di persone che nel loro piccolo hanno lasciato un segno (troppo spesso dimenticato) nella lotta antimafia.

Carlo Lucarelli: nato a Parma nel 1960, vive a Mordano (Bo). Cominciò a farsi conoscere a livello italiano ed internazionale con il genere noir poliziesco dal 1990. Ha pubblicato una lunga serie di romanzi come Carta bianca, L’estate torbida, Via delle oche, Intrigo italiano, Peccato mortale, L’inverno più nero, Lupo Mannaro, Almost Blue, Un giorno dopo l’altro, Falange armata, Il giorno del lupo. Per un decennio fu molto popolare la sua trasmissione televisiva Blu notte – Misteri italiani in cui analizzava fatti di cronaca, indagini su disastri e su omicidi seriali Uno dei suoi personaggi assolutamente più indovinati è l’ispettore Coliandro da cui fu tratta una fortunata serie tv; da non dimenticare anche gli altri capolavori con il commissario De Luca e La porta rossa. Per il teatro scrisse Via delle oche, Tenco a tempo di tango, Pasolini un mistero italiano. Conduce dal 2021 “Lucarelli Racconta” su Sky Arte in cui spiega il significato (spesso oscuro) di vecchie favole e fiabe. Assolutamente imperdibili i saggi “Nuovi misteri d’Italia. I casi di Blu notte”, “La mattanza. Dal silenzio sulla mafia al silenzio della mafia” e “Piazza Fontana”.

E’ presenza ormai fissa e tradizionale nelle varie rassegne organizzate da Carlone Magno Productions: si ricordano i suoi racconti alle serate organizzate per Libera e alla rassegna 2020 “Incanti d’Istanti” all’Osservanza di Imola.

Le prossime iniziative

Venerdì 13 agosto, ore 21

“Tempesta di stelle” – concerto di Fulvio Carpanelli (flauto) e Richard Stephen Figoni (chitarra)

Venerdì 27 agosto, ore 21

“Il profumo dei colori” – esposizione delle opere e incontro con l’autore Carlo Coralli.