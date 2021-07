Domenica 25 luglio si è disputato il Triathlon di Faenza, appuntamento molto sentito per gli atleti imolesi che hanno sempre partecipato in grande numero. Infatti, tra i 200 atleti al via, l’ Imola Triathlon si è presentata con una squadra di 14 triatleti, conquistando ben 4 podi di categoria.

Nella gara femminile esordio molto promettente per Federica Cicognani, che alla sua prima esperienza taglia il traguardo al 3° posto di categoria S3 (16° posto assoluto) in 1h18’32”. Nonostante sia uscita attardata nel nuoto, è stata autrice di una bella gara in rimonta, chiusa con il gran tempo di 18’44” nei 5km di corsa finali. Seconda imolese è Francesca Venieri, che termina al 4° posto di categoria S3 in 1h25’37”. Altro bell’esordio per Rebecca Girani, che conquista il 3° posto della categoria S2 in 1h29’31. Buon risultato anche per Sara Sarti che termina in 1h30’33.

Nella gara maschile, il miglior risultato è quello di Roberto Pelliconi, che nonostante sia stato penalizzato con la partenza in seconda batteria, ha svolto la gara in solitaria terminando al 29° posto assoluto (5° M2) in 1h09’52”.

Poco dietro Antonio Gaddoni, uscito tra i primi nel nuoto, non è riuscito a tenere le ruote del gruppo dei migliori ma conquista un ottimo 3° posto di categoria M3 in 1h09’58”. Terzo imolese è Simone Conti, con la miglior frazione bike della squadra, chiude in 1h12’54”.

Ottimi risultati anche per i due esordienti Ferdinando Dipaola (1h14’27”), che esordisce nel triathlon dopo gli ottimi risultati nei duathlon, e per Marco Pini (1h15’34). Seguono Alessandro Berti (1h16’04), Franco Dalmonte (1h19’49”), Fiorenzo Rinaldi (1h21’38) che conquista il 3° posto di categoria M5, Paolo Gaddoni (1h22’12”), Maurizio Musconi (1h33’09”).