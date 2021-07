Tornano a crescere i contagi a livello regionale, nelle ultime 24 sono 419 (ieri 299) con un indice di positività in crescita all’1,9% (ieri 1,2%). Anche oggi vengono segnalati 2 decessi: si tratta di due donne, rispettivamente di 85 e 92 anni, entrambe di Bologna. Nell’Ausl di Imola 15 nuovi casi (ieri 1). A livello nazionale i casi di positività sono 5.696, con un indice di positività in crescita al 2,3% (ieri 1.9%), 15 i decessi, -6 i ricoverati in terapia intensiva.

Aggiornamento ore 12 del 28 luglio (dati del 27 luglio)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna – 6, i nuovi ingressi sono 9 (ieri 16), per un totale di 183 ricoverati. I decessi sono 15 (ieri 24) con 5.696 nuovi casi (ieri 4.522), 248.472 i tamponi (ieri 241.890). I morti da inizio pandemia sono 128.010, i casi complessivi 4.330.739. I casi attivi sono 74.161 (nelle 24 ore + 3.851).

In crescita i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid: 1.685 (+ 74). Gli isolamenti domiciliari sono 72.293 (ieri 68.510). I guariti nelle 24 ore sono 1.827 per un totale di 4.128.568.

Due i decessi in Emilia Romagna. I positivi sono 419 (ieri 299), con 21.489 tamponi (ieri 24.652). 88 i guariti, ancora in crescita dei casi attivi totali: 5.622 (+ 329 rispetto a ieri), i ricoverati nelle terapie intensive sono 13 (+ 4), in crescita anche i ricoverati negli altri reparti Covid: 169 (+ 7).

I positivi in Italia

Nessuna regione con zero casi. Torna il Lazio quella con più contagi in giornata: 772 (ieri 543).

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni

148.252 le vaccinazioni eseguite sul territorio da inizio campagna.

Situazione epidemiologica

Sono 15 i nuovi contagi nel circondario Imolese su 200 test molecolari e 243 antigenici rapidi refertati. 6 persone hanno tra i 15 ed i 24 anni, 4 tra i 25 ed i 44 anni, 4 tra i 45 ed i 64 anni e 1 tra i 65 ed i 79 anni.

3 sono asintomatici individuati tramite contact tracing, 8 erano già isolati al momento della diagnosi, 1 è importato dall’estero (Algeria), nessuno riferibile a focolaio già noto. Salgono a 126 i casi attivi e a 12.794 quelli totali da inizio pandemia.

Sciopero del personale sanitario

Venerdì 30 luglio per 24 ore è stato proclamato dall’associazione sindacale Fisi, uno sciopero generale nazionale di tutto il personale del comparto sanità pubblica e privata su tutto il territorio nazionale. L’Ausl di Imola garantisce le urgenze ed i livelli minimi di attività previsti dal contratto in caso di sciopero. Il centro vaccinale garantisce gli appuntamenti prestabiliti.

I Centri Prelievi garantiranno esclusivamente prelievi urgenti, Tao, Percorso Nascita (Bitest) e Controllo Terapia. Tutte le altre attività di prelievo, anche se già prenotate, non saranno effettuate. Si ricorda che le prestazioni non erogabili per sciopero dovranno essere riprenotate.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 392.602 casi di positività, 419 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.489 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 1,9%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 4.922.469 dosi; sul totale sono 2.218.768 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 116 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 99 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 175 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 31,4 anni.

Sui 116 asintomatici, 55 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 tramite screening sierologico, 35 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 con i test pre-ricovero. Per 23 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 66 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (60) e Bologna (59). Poi Modena (40), Piacenza (39),Ravenna (38), Parma e Cesena (entrambe con 37 nuovi casi). Quindi il Circondario Imolese e Forlì (entrambi con 15 nuovi casi) e, infine, Ferrara (13).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.694 tamponi molecolari, per un totale di 5.205.960. A questi si aggiungono anche 10.795 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 88 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 373.699.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 5.622 (+329 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.440 (+318), il 96,7% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 2 decessi: si tratta di due donne, rispettivamente di 85 e 92 anni, entrambe di Bologna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.281.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 13 (4 in più rispetto a ieri), 169 quelli negli altri reparti Covid (+7).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (+1 rispetto a ieri), 3 a Modena (+1), 5 a Bologna (+1), 1 a Ravenna (invariato) e 2 a Rimini (+1). Nessun ricovero a Piacenza, Reggio Emilia, Imola, Ferrara, Forlì e Cesena.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 24.230 a Piacenza (+39 rispetto a ieri, di cui 21 sintomatici), 29.208 a Parma (+37, di cui 15 sintomatici), 47.784 a Reggio Emilia (+60, di cui 51 sintomatici), 66.422 a Modena (+40, di cui 34 sintomatici), 83.348 a Bologna (+59, di cui 41 sintomatici), 12.794 casi a Imola (+15, di cui 12 sintomatici), 23.473 a Ferrara (+13, tutti sintomatici), 30.870 a Ravenna (+38, di cui 29 sintomatici), 17.269 a Forlì (+15, di cui 14 sintomatici), 19.980 a Cesena (+37, di cui 30 sintomatici) e 37.224 a Rimini (+66, di cui 43 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato precedentemente sono stati eliminati 3 casi, di cui 2 positivi a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare e 1 risultato non Covid-19.