Castel del Rio (BO). Cantario 2021, il concorso canoro di Castel del Rio che si propone di portare sul palco talenti provenienti da ogni parte d’Italia, vivrà la serata finale della sua decima edizione domenica 1 agosto, dalle ore 21.15. Al vincitore un premio che è il sogno di ogni artista che decide di intraprendere la carriera di cantante: un contratto discografico per un brano singolo.

Nato 10 anni fa dall’idea del sindaco Alberto Baldazzi, con la supervisione artistica di Nearco, il concorso quest’anno si avvale della partecipazione di ConAmi, sponsor unico dell’evento, e il proseguimento della fortunata collaborazione con l’etichetta discografica indipendente PMS Studio di Raffaele Montanari, che in questa 10a edizione ha addirittura deciso di alzare l’asticella, mettendo in palio un contratto discografico, oltre che un set di registrazione nei propri studi, per il vincitore del premio della critica.

Dalle selezioni, tra le tante proposte arrivate, sono stati scelti 20 artisti provenienti da tutte le regioni d’Italia, partendo naturalmente dall’Emilia Romagna, fino al Veneto, Trentino, Piemonte, Marche, Liguria, Lazio e adirittura dalla Calabria. Un vero e proprio cast artistico, tra brani inediti e

cover, che rappresenta uno spaccato di tutti i diversi generi musicali, tra interpreti dalle grandi capacità vocali, ai cantautori tradizionali e contemporanei, alle band e ad alcuni talenti di età giovanissima.

Aldilà della gara, sarà, quindi, un vero e proprio spettacolo da godersi dall’inizio alla fine, nella tradizionale location di piazza della Repubblica dalle ore 21 (ingresso libero). La serata sarà presentata da Nearco, insieme alla cantante e musicista Milena Mingotti e impreziosita dalla

partecipazione, sia in giuria che come ospite musicale, di Stefano Colli, cantante e attore, che nel 2019 ha partecipato al talent show di Rai1 “The voice of Italy”.