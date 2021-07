Un servizio fotografico che mostra una giovane Faenza che veste abiti tornati a nuova vita grazie a Dress Again, progetto che prevede la presenza di un laboratorio sartoriale che dà una seconda chance a vestiti, ma soprattutto a persone che vivono in condizioni di fragilità sociale. Questa è l’essenza del lavoro portato a termine dal Gruppo fotografico Aula 21, composto da giovani fotografi che hanno dato libero sfogo alla loro creatività e capacità tecniche, sia nella realizzazione fotografica che nella produzione di video, che verranno postati settimanalmente sulla pagina Facebook dressagain e sull’ omonimo profilo Instagram @dressagain.

Gli outfit sono stati scelti direttamente nello spazio espositivo del Dress in corso Matteotti n 28/A , grazie anche alla conduzione delle sarte e delle volontarie che, di volta in volta, accompagnavano i ragazzi negli abbinamenti e nella ricerca del capo più adatto; nonostante le difficoltà della pandemia, i giovani del GF Aula21 hanno saputo portare a termine un progetto che contribuisce non solo alla loro formazione, ma restituisce visibilità nella potenza dello scatto al progetto del Dress Again.

Con il sostegno di Fondazione Cattolica assicurazioni e di La Bcc ravennate, forlivese e imolese, Dress Again vuole contribuire a costruire una cultura della solidarietà e della giustizia sociale che incentivi i processi che ci indirizzano verso l’inclusione socio-lavorativa e l’etica del lavoro, dal momento che esso si è per definizione un progetto di inclusione sociale per donne in stato di fragilità sociale ed economica (vittime di maltrattamenti o inviate dai servizi sociali). L’immagine e la promozione dei capi da loro prodotti, attraverso il progetto del Gruppo Fotografia Aula 21, esalta il loro impegno a non essere più vittime, ma protagoniste del loro futuro. Un punto di vista che regala dignità e senso al proprio lavoro.

Il negozio di Dress Again è aperto dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e il martedì/mercoledì/giovedì dalle 16.00 alle 18.30.

(Annalaura Matatia)