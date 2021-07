Imola. “Musica d’agosto” , una festa-concerto per ripartire, dopo le chiusure e le restrizioni dovute alla pandemia. E’ l’idea dell”associazione di volontariato “E pas e temp” che martedì 3 agosto al centro sociale “La Stalla”, a partire dalle 20, propone una serata con il gruppo musicale Banda Rei. Si tratta di un originale gruppo capace di passare dalle atmosfere più intime e vellutate a quelle più fragorose e divertenti che coinvolgerà il pubblico in un viaggio sorprendente attraverso paesi, epoche e generi diversi, tra colonne sonore e musica balcanica, jazz e latino, classica e pop. Nel corso della serata è prevista una cena di sostegno alle iniziative di Oltre la Siepe, prenotando entro sabato 31 luglio ai numeri 320 7269252 (Davida) o 334 3062325 (Anna).

In questo modo si potrà contribuire all”attività che l”associazione “E pas e temp”, composta di cittadini, volontari, utenti e loro familiari, porta avanti dal 1992 a Imola nell”ambito della salute mentale.

Oltre la siepe è una rassegna di eventi culturali, artistici e sportivi per il benessere psico-fisico dei cittadini. Filo conduttore del cartellone di Oltre la Siepe 2021 è la valorizzazione del territorio e la costruzione partecipata della qualità di vita e della salute mentale della comunità.

L’Associazione di volontariato “E pas e temp” è nata nel 1992 per promuovere la salute mentale e si impegna per i diritti delle persone con disagio psichico, dei loro familiari e di chiunque si trovi ad attraversare un periodo di fragilità mentale ed emotiva.

Quest’associazione crede in una società aperta e inclusiva che riconosca la fragilità come diritto e la diversità come valore e organizza manifestazioni pubbliche di riflessione e sensibilizzazione sul tema della salute mentale, per favorire il superamento delle situazioni di disagio, attraverso la pratica della cittadinanza attiva.