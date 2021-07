Faenza. Si terrà sabato 25 settembre presso la sede dell’Ex-Salesiani la terza edizione di “Post Talk”, evento organizzato dall’omonima testata diretta da Luca Sofri; un appuntamento dedicato a informazione e confronto, con numerosi ospiti (la cui lista è ancora in via di aggiornamento), tra cui Malika Ayane, che parteciperà allo spettacolo serale.

Negli spazi di Faventia Sales si alterneranno quindi incontri che toccheranno diverse tematiche legate all’innovazione: dalla sostenibilità al biomedicale, dalla sicurezza alla scuola, passando per sport, economia, lavoro e alimentare; il programma completo e la lista degli ospiti verranno resi pubblici a inizio settembre.

Vista l’emergenza sanitaria in corso, anche quest’anno l’iniziativa prevede l’ingresso contingentato per consentire il rispetto delle norme Covid. Proprio per sfruttare al meglio tutti gli spazi a disposizione e garantire la giusta sicurezza per i partecipanti, quest’anno il Post Talk si è avvalso della collaborazione dello studio Bartoletti Cicognani e Arch. Luigi Cicognani. Tra le novità di questa edizione c’è anche la collaborazione con Comm To Action, il laboratorio di comunicazione d’impresa di Scienze della Comunicazione dell’Università di Bologna che permetterà di coinvolgere diversi studenti che seguiranno la promozione dell’evento sui canali social, sia nei mesi precedenti che nel giorno stesso dell’iniziativa.

(Annalaura Matatia)