Imola. Tra le tante piacevoli e gradite riconferme per la stagione 2021/22, ci sono quelle dello sponsor e dello staff tecnico della prima squadra. Anche per la stagione entrante il Csi Volley Imola conferma il pluridecennale sodalizio con il marchio Clai che da sempre ha dato il nome alle squadre della società.

Al timone ci sarà ancora Manuel Turrini, per il sesto anno consecutivo alla guida del roster imolese. Al suo fianco il vice Fabio Ghiselli, figura determinante nella conduzione delle sedute di allenamento.

Fuori dalla panchina imolese, altri due nomi importantissimi riconfermate senza nessuna difficoltà, sono quello di Monica Risaliti come preparatrice atletica, e quello di Andrea Matteuzzi nel ruolo di scoutman. Il giro di riconferme si completa con il nome di Massimo Cavalli, anche per la prossima stagione nel ruolo di Team manager.

Le novità invece della stagione 2021/22 sarà quella del ritorno di Lucia Ricci nel ruolo di fisioterapista, al posto di Elena Martelli.

A dare una mano in palestra a Turrini e Ghiselli ci saranno poi Riccardo Santini e Guido Manaresi, quest’ultimo impegnato anche sul fronte della comunicazione con la realizzazione delle dirette in streaming delle partite della prima squadra e con funzioni di supporto nella preparazione di Comunicati Stampa e manutenzione del sito.

In palestra Marino Malavolti e Sante Turrini non mancheranno di garantire la loro presenza ed il loro supporto sempre prezioso e puntuale.

Intanto a livello di atlete, prosegue il giro delle riconferme in casa Csi Clai, ed è la volta di Francesca Folli, alla sua quarta stagione in prima squadra. Originaria di Massalombarda, anche per lei, al termine delle finali Under 19 regionali, c’è stato il confronto con la dirigenza che, senza difficoltà, si è concluso con un rapido rinnovo.

Arriva anche un nuovo acquisto, ma non è certo una sconosciuta per le compagne di squadra e per gli addetti ai lavori. Sofia Taiani, nata nel 2002 è stata in questi anni un punto fermo di VTB, tanto da essere già una di famiglia, e dalla prossima stagione andrà a completare l’artiglieria offensiva del roster a disposizione di Manuel Turrini.

Dal settore giovanile sale invece in prima squadra Greta Telarini. Classe 2003, libero, entra nel roster di Manuel Turrini per completare un gruppo all’insegna della “linea verde” che da sempre caratterizza la società imolese.

Dopo un lungo percorso tra le giovanili di Csi Clai ed esperienze in VTB, finalmente per Greta è arrivata la grande occasione di giocare in Serie B1.