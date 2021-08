Imola. Obbligatorio il Green pass (Certificazione verde Covid-19) per accedere ai servizi e alle attività delle biblioteche, degli archivi e dei musei e per assistere a spettacoli teatrali, cinematografici e a manifestazioni culturali, in spazi anche all’aperto.

Vai al sito apposito >>>>

La Certificazione verde Covid-19, rilasciata dal ministero della Salute, si può ottenere:

– dopo la guarigione dal Covid-19;

– dopo aver eseguito la vaccinazione anti Covid-19 (viene emessa sia alla prima dose, sia al completamento del ciclo vaccinale nel caso di più dosi);

– dopo essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido, eseguito nelle ultime 48 ore.

Il Green Pass non è richiesto per le persone escluse per età dalla campagna vaccinale (bambini e ragazzi fino a 12 anni) oppure esenti sulla base di certificazione medica. Possono essere utilizzate certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Per l’accesso a tutte le biblioteche comunali (Bim, Sezione ragazzi Casa Piani, biblioteche di Sesto Imolese, Ponticelli, Sasso Morelli, Pippi Calzelunghe) occorrerà esibire il Green pass, in formato digitale o cartaceo, al personale incaricato.

I dati potranno essere validati tramite l’App “VerificaC19” (questa app, a tutela della privacy, si limita alla lettura dei dati e non li registra).

Gli incaricati potranno chiedere di esibire anche un documento di identità.

E’ consentita a tutti la restituzione dei libri e degli altri documenti ricevuti a prestito, depositandoli negli appositi box posizionati in prossimità dell’entrata. I materiali restituiti saranno messi in isolamento (quarantena), per una settimana.

Per accedere ai musei e alle mostre temporanee è obbligatorio esibire alla cassa il Green Pass, in formato cartaceo o digitale, insieme a un documento d’identità valido.

L’accesso al museo sarà condizionato dall’esito positivo del controllo che avverrà da parte del personale addetto. E’ sempre possibile prenotare l’ingresso tramite l’APP, “Io prenoto”, a partire dal giorno prima.

Anche per la partecipazione a tutti gli eventi di spettacolo e alle proiezioni cinematografiche è consentito l’accesso esclusivamente previa presentazione del Green Pass unitamente a un documento di identità