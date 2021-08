Toscanella di Dozza (BO). Penultimo appuntamento del festival “Sotto le stelle di Dozza: i comici del Borgo”, giovedì 12 agosto, ore 21.15, in piazza Libertà a Toscanella, al cast fisso del duo comico Dalfiume e Dondarini si aggiungerà ospite il duo Idea.

Seconda serata dopo il duo Torri, che celebra un altro duo affermato, anch’esso bolognese, di “cantabarettisti”, che proporranno il loro cabaret musicale. Daniele Mignatti e Adriano Battistoni nel 1997 hanno iniziato come cantanti di pezzi a cappella e nel 2008 hanno partecipato al Laboratorio artistico Zelig di Bologna. Nel 2009 sono stati scelti nel cast del programma Zelig Off su Italia 1 e l’anno successivo all’edizione Zelig Arcimboldi 2010 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Da quel momento sono stati presenti in tutte le successive edizioni di Zelig. Portano in giro un genere di cabaret musicale ricercato e mai banale, che permette allo spettatore di immergersi in un cocktail di canzoni e gag spiazzanti. Nel 2019 è uscito il loro primo CD “The concert in Margherita Park”, che contiene l’inedito “Samba di Giosue'” un divertente videoclip con ospite d’eccezione Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Ricordiamo che per l’ultima serata del 19 agosto si sta preparando un ricco parterre di ospiti.

Il festival fa parte di “Bologna Estate” 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica, ed è organizzato dal gruppo teatrale Bottega del Buonumore, con la direzione artistica di Davide Dalfiume, in collaborazione col Comune di Dozza e col supporto del Lem SuperStore di Toscanella e dell’Associazione musicale dozzese.

Solo pochi giorni fa i comici Davide Dalfiume e Marco Dondarini sono stati invitati come amici storici al Sarchiapone di Cervia 2021, edizione speciale del trentennale della manifestazione. Mercoledì 11 agosto sono invitati Festa della Madonna della Rocca di Cento (FE). Chi vorrà vederli nel loro spettacolo singolo può seguirli in regione nel loro tour: il 14 agosto saranno al Borgo di Fontana – Sasso Marconi con l’ultima produzione “Chi ce l’ha fatto fare?, il 20 agosto al Battiferro di Bologna e il 24 agosto all’Arena Verdi di Forlimpopoli (FC) con il loro divertentissimo spettacolo “Insieme per sbaglio”.

Entrata a offerta libera. Prenotazione obbligatoria ai numeri 353.4045498 (anche WhatsApp) e 0542.43273.

https://www.labottegadelbuonumore.it – cell. 335.5610895