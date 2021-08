Gli integratori alimentari attraggono sempre di più per la loro capacità di integrare, ma cosa? Tutti quegli ingredienti che non assumiamo o assumiamo troppo poco con l’alimentazione. Si tratta di vitamine, sali minerali, fibre, acidi grassi e molto altro ancora. Come suggerisce la parola, la loro azione è quella di completare la normale alimentazione, esserne a supporto ed è sbagliato pensare che possano essere un’alternativa alle abitudini di una alimentazione sana ed equilibrata.

Ampie oggi sono le esigenze per ristabilire il benessere fisico e mentale e così anche gli integratori si distinguono in varie tipologie, essendo sempre più mirati e specifici. E per avere un integratore di qualità è essenziale che le materie prime e quindi gli ingredienti naturali ai quali si ricorre siano i migliori che si possano trovare in natura. Di questo ne è testimone VitaVi, la start-up dedicata agli integratori alimentari realizzati solo con ingredienti e nutrienti selezionati nelle loro forme ottimali. Solo così i prodotti che si offrono possono essere efficaci, sicuri e trasparenti.

Tutti gli ingredienti selezionati da VitaVi sono materie prime tracciabili e brevettate, che vengono scelte una ad una dagli esperti di nutrizione del team attraverso i migliori produttori a livello internazionale. La provenienza di ogni ingrediente è sicura e tracciata, come anche l’efficacia di ognuno degli elementi che sono presenti in ogni integratore grazie ad un controllo maniacale della filiera produttiva. Solo in questo modo è possibile offrire, secondo gli esperti di VitaVi, un’integrazione migliore. Tutto inizia dagli ingredienti, senza mai accontentarsi, testando ogni minimo componente.

Tutte le materie prime che si trovano negli integratori alimentari di VitaVi vengono sottoposte a prove di stabilità e test chimici – fisici tramite le tecnologie più avanzate e in laboratori specializzati e certificati. Solo se tutte le prove vengono superate, gli ingredienti vengono uniti tra di loro per la creazione degli integratori. In tutto questo si racchiude la vision intraprendente e mai statica di un brand che fa della continua ricerca e selezione degli ingredienti migliori uno dei capisaldi del proprio lavoro.

Tutte le materie prime scelte, inoltre, si contraddistinguono per un’alta biodisponibilità, ovvero la capacità di essere assorbito dal corpo in modo veloce perché solo una volta assorbito quell’ingrediente esplicherà l’effetto benefico promesso e risulterà efficace. Tra i tanti componenti che troviamo nei prodotti di VitaVi c’è lo Zafferano affron®, la Melissa Bluenesse®, la Vitamina D3 Vitashine™, il Magnesio Albion Minerals® e molti altri con tutte le caratteristiche elencate finora.