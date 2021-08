Imola. Definito il campo delle partecipanti del 2°trofeo Mcdonald’s Imola con Imoco Conegliano, il Bisonte Firenze, Vero Volley Monza e Savino del Bene Scandicci, l’attenzione della scuola di pallavolo Diffusione Sport si sposta sugli aspetti organizzativi.

Prima però la notizia del patrocinio della Lega femminile serie A comunicato alla società imolese direttamente dal presidente del sodalizio delle squadre di serie A Mauro Fabris.

Per quanto riguarda il crowdfunding la raccolta procede in modo spedito verso il raggiungimento dell’obiettivo dei 5000 euro. Siamo già all’84% della somma necessaria (4212 euro) e di concerto con ginger che ospita il progetto sul sito www.ideaginger.it si è prorogata la scadenza per donare al 15 settembre.

Altro capitolo sono le disposizioni per l’ingresso agli eventi sportivi riportati nel Decreto Legge pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.175 del 23-07-2021 che stabiliscono le condizioni per entrare al pala Ruggi. Sarà necessario essere in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) o di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) per gli over 12 anni. Inoltre la capienza del palazzetto sarà del 25 % del totale e quindi di sole 500 persone per giornata.

Alla luce di questa situazione la scuola di pallavolo Diffusione Sport ha deciso che l’ingresso al torneo sarà gratuito (senza possibilità di acquistare il biglietto) e solo per invito.

Gli inviti al torneo saranno distribuiti con queste modalità:

• 100 a collaboratori diffusione sport, istituzioni e familiari squadre serie A.

• 150 agli sponsor della manifestazione per loro attività di PR.

• 250 destinati a coloro che faranno una donazione per il crowdfunding.