Imola. GeoL@b comunica che è stata rinnovata per l’anno scolastico 2021-2022 la convenzione con l’Ente di gestione per i Parchi e Biodiversità – Romagna al fine della valorizzazione della “Casa del Fiume” come “laboratorio per la ricerca, lo studio, la didattica e la divulgazione dell’ecosistema fluviale e degli ecosistemi acquatici in generale del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola.”

In questa cornice GeoL@b APS ricerca 2 collaboratori per la primavera 2022. Si invitano giovani, con laurea triennale in Scienze Naturali, Ambientali, Forestali, Agrarie, Geologiche e affini, interessati a collaborare, a proporsi.

Va inviata una Dichiarazione di interesse all’indirizzo di posta certificata geolab-aps@pec.it allegando curriculum ed eventuali documenti attestanti esperienze sul campo, entro e non oltre il 31 agosto 2021. I colloqui si terranno nel contesto del Pcto in calendario presso la “Casa del Fiume” nei giorni 13-17 settembre 2021.

Per ulteriori informazioni geolab.aps@gmail.com