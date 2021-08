Consueta riunione della Cabina di regia del ministero della Salute. L’analisi dei dati settimanali ci dà un’incidenza stabile a 74 casi su 100mila abitanti, mentre l’Rt scende a 1,1. Aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva 4,5% e in area medica 6,2% e riguarda per la maggior parte persone non vaccinate. “La circolazione della variante delta è largamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell’Unione Europea ed associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in Paesi con alta copertura vaccinale – si legge nel comunicato -. Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. È opportuno realizzare un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale”.

Nelle ultime 24 ore in Italia i casi sono 7.224 (ieri 7.260), con 49 morti (ieri 55). Dopo diverse settimane le terapie intensive diminuiscono: – 5 ingressi nelle 24 ore. Indice di positività al 3,2% (ieri 3,5%). In Emilia Romagna i positivi sono 637 (ieri 576) con un indice di positività al 2,7% (ieri 2,6%). Un decesso: una donna di 68 anni della provincia di Bologna. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.316. Nell’Ausl di Imola 15 nuovi casi (ieri 23), sono due le persone ricoverate in terapia intensiva a Bologna (come ieri).

Aggiornamento ore 12 del 20 agosto (dati del 19 agosto)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna – 5, i nuovi ingressi sono 26 (ieri 40), per un totale di 455 ricoverati. I decessi sono 49 (ieri 55) con 7.224 nuovi casi (ieri 7.260), 220.656 i tamponi (ieri 206.531). I morti da inizio pandemia sono 128.683, i casi complessivi 4.471.225. In crescita i casi attivi: 131.462 (nelle 24 ore + 969).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 3.692 (+ 65). Gli isolamenti domiciliari sono 127.315 (ieri 126.415). I guariti nelle 24 ore sono 6.211 per un totale di 4.211.080.

Un decesso in Emilia Romagna. I positivi sono 637 (ieri 576), con 23.978 tamponi (ieri 21.821). 351 i guariti, in crescita i casi attivi totali: 13.940 (+ 285 rispetto a ieri), i ricoverati nelle terapie intensive sono 44 (- 3), in calo i ricoverati negli altri reparti Covid: 373 (- 3).

I positivi in Italia

Nessuna regione con zero casi. La Sicilia resta quella con più positivi nelle 24 ore: 1.508 (ieri 1-337), tuttavia non è stata assunta decisione in merito al passaggio in zona gialla.

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni

167.891 le vaccinazioni eseguite sul territorio da inizio campagna.

Situazione epidemiologica

Sono 15 i nuovi contagi nel circondario Imolese su 256 test molecolari e 247 antigenici rapidi refertati: 2 fino a 14 anni, 4 nella classe di età 15-24, 4 tra i 25 ed i 44 anni, 3 tra i 45-64, 1 tra i 65-79 e 1 ultraottantenne. 7 sono asintomatici, individuati tramite contact tracing.

Nessun caso è stato importato dall’estero o da altra regione, 4 persone al momento della diagnosi erano isolate e nessuno è riferibile a focolaio già noto.

4 guariti. Scendono a 199 i casi attivi. 13.092 i casi totali da inizio pandemia. Due cittadini del Circondario sono in Terapia Intensiva a Bologna.

Trasferimento Centro vaccinale Castel San Pietro Terme

Dal 23 agosto sarà operativo il nuovo Centro vaccinale di Castel San Pietro Terme presso la ex palestra Alberghetti, via Tosi, n 7. La nuova sede sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30 e viene confermata anche per questo hub la possibilità di accesso diretto per tutti coloro che si trovano nella fascia di età 12-19 anni (preferibilmente nell’orario dalle 13.30 alle 18.30)

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 405.718 casi di positività, 637 in più rispetto a ieri, su un totale di 23.978 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,7%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.593.955 dosi; sul totale sono 2.556.444 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 637 nuovi contagiati, 203 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 198 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 235 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35,3 anni.

Sui 203 asintomatici, 115 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 6 con gli screening sierologici, 41 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 con i test pre-ricovero. Per 37 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 123 nuovi casi. Quindi Bologna (117), Rimini (72) e poi Reggio Emilia (69). Seguono Parma (67), Ravenna (47), Piacenza (37), Ferrara (34), Forlì (29) e Cesena (27), infine il Nuovo Circondario Imolese (15).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.407 tamponi molecolari, per un totale di 5.418.948. A questi si aggiungono anche 14.571 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 351 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 378.462. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 13.940 (+285 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 13.523 (+290), il 97% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registra un decesso: una donna di 68 anni della provincia di Bologna. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.316.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 44 (-3 rispetto a ieri), 373 quelli negli altri reparti Covid (-2). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 2 a Parma (invariato), 2 a Reggio Emilia (invariato), 10 a Modena (invariato), 10 a Bologna (-1), 2 a Imola (invariato), 8 a Ferrara (-1), 2 a Cesena (invariato), 7 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Ravenna e Forlì.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 25.026 a Piacenza (+37 rispetto a ieri, di cui 24 sintomatici), 30.361 a Parma (+67, di cui 21 sintomatici), 49.263 a Reggio Emilia (+69, di cui 59 sintomatici), 68.468 a Modena (+123, di cui 89 sintomatici), 85.599 a Bologna (+117, di cui 97 sintomatici), 13.092 casi a Imola (+15, di cui 8 sintomatici), 24.600 a Ferrara (+34, di cui 8 sintomatici), 31.845 a Ravenna (+47, di cui 37 sintomatici), 17.738 a Forlì (+29, di cui 20 sintomatici), 20.558 a Cesena (+27, di cui 20 sintomatici) e 39.168 a Rimini (+72, di cui 51 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 3 casi positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.