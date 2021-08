Imola. Dall’Inferno di Dante a quell’inferno che fu l’ospedale psichiatrico dell’Osservanza di Imola. Valter Galavotti, dopo il successo del reading del 21 luglio scorso dedicato ad alcuni canti della Divina Commedia, fa il bis con l’iniziativa “L’Osservanza, la nostra Amazzonia. Storia di un manicomio“, titolo che richiama un video di Valter Galavotti, girato e montato da Aris Alpi, che grande successo ha avuto in rete e che verrà proiettato durante la serata di martedì 24 agosto, ore 21, al centro sociale “La Tozzona” di Imola, negli spazi verdi retrostanti la tensostruttura in via Puccini.

L’incontro proporrà un lungo viaggio dalle origini dei manicomi fino alla grande rivoluzione basagliana e sarà anche l’occasione per riflettere sul futuro e sul presente di un’area bellissima al centro della nostra cittadina.