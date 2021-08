Castel del Rio (BO). Il centro destra in vista delle elezioni amministrative di Castel del Rio ha individuato in Fabio Morotti il candidato su cui convergere. Morotti, che guiderà la lista denominata “Centrodestra per Castel del Rio”, è nato nel Comune alidosiano il 12 maggio 1963, dove ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal 1999 al 2004. Successivamente non ha mai smesso di svolgere attività politica in tutta la Vallata del Santerno con una esperienza in consiglio comunale anche a Borgo Tossignano e l’incarico cessato recentemente di segretario della Lega per tutti i comuni valligiani. Morotti è già stato candidato a Castel del Rio nel 2016 e successivamente, nel 2019, a Fontanelice.