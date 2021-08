Faenza. Tutto pronto per l’ottava edizione della sagra della Romagna e dell’Abruzzo organizzata dal centro sociale Casa Mita di Faenza nelle giornate 27, 28, 29 agosto al parco Mita (via Filanda Vecchia 21).

L’incontro di due culture diverse: quella abruzzese e quella romagnola si sono unite per dare origine a un evento enogastronomico davvero originale sia nei contenuti culinari che organizzativi: a partire dallo stand con specialità della cucina romagnola e abruzzese, tra cui Pasta al Mattarello fatta dalle Arzdore, preparata secondo antiche ricette, la specialità della festa: Arrosticini abruzzesi cotti alla brace. Non mancherà anche il Piatto vegano. E per continuare prodotti come formaggi, salumi, vini tipici delle due regioni. Fornitissimo bar e stand con vendita di prodotti gastronomici caratteristici abruzzesi. Intrattenimento con spettacoli musicali dal vivo. Animazione e gonfiabili giganti per bambini. Intrattenimenti per famiglie e giovani. E inoltre “la via delle Arti”: mostra-esposizione di pittori acquerellisti, scultori, mosaicisti, ceramisti. La Festa si svolge nella splendida cornice del verde e accogliente Parco Mita, in mezzo a tanto verde e si potrà mangiare all’aperto.

Il programma completo