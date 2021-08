Imola. “E’ con enorme rammarico che vi comunico che purtroppo non potrò mantenere l’impegno sportivo per la stagione 21/22 a causa di nuovi e importanti obiettivi lavorativi personali che non mi farebbero svolgere il ruolo di primo allenatore con la cura e la dedizione che si merita questo ruolo. Buona fortuna a tutti i componenti di questa avventura”.

Manuel Turrini con queste righe ha comunicato al consiglio della Cs Clai Imola le dimissioni dal ruolo di allenatore della squadra di pallavolo imolese, iscritta la campionato di B1. La Csi Clai “prende atto delle dimissioni di Manuel Turrini e lo ringrazia per questi anni di grandi successi e soddisfazioni vissute insieme e gli augura ogni bene per un futuro roseo e pieno di gratificazioni”.

In attesa di ufficializzare il nome del nuovo allenatore, la guida della squadra di B1 viene momentaneamente affidata al vice Ghiselli Fabio e al secondo assistente Riccardo Santini.

Il ritrovo ufficiale quindi è previsto per giovedì 26 agosto alle 20.30 alla Pal. Cavina.