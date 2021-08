Castel San Pietro Terme (BO). Riprende la rassegna “Tramonto tra i salici” al Giardino degli Angeli di Castel San Pietro Terme, con le regole e modalità del mese di luglio, e in più si potrà entrare solo se si è in possesso di green pass (D.L.52/2021). Martedì 24 agosto alle ore 19,15, immersi nella magica atmosfera del tramonto, si potrà apprezzare il concerto di Thea e Marianne in “Mantra e canti”. Thea, cantante di origine finlandese, e Marianne Gubri, arpista di origine francese, si esibiranno in uno spettacolo davvero particolare: proporranno, tra gli altri, diversi mantra in un concerto “spirituale” che non mancherà di affascinare il pubblico.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione. Ci si può già iscrivere alla mail associazione@ilgiardinodegliangeli.net. L’ingresso è a offerta libera, devoluta in beneficenza.

Il secondo e ultimo appuntamento della rassegna sarà venerdì 27 agosto alle ore 19. Carla They (arpa) e Raffaele Bifulco (flauto) ci proporranno “dal Celtico al Musical”, un viaggio nel tempo e nella musica che toccherà diversi periodi storici. Entrambi affermati professionisti dai curriculum importanti, offriranno un concerto di ottima qualità tra i salici del Giardino.

Gli spettacoli sono organizzati dall’associazione “Il Giardino degli Angeli” onlus, sempre nel rispetto delle regole anti Covid-19: mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani all’ingresso.

Nel mese di luglio hanno riscosso una notevole partecipazione e apprezzamento gli altri tre appuntamenti in programma: “Vuelvo al Sur”, concerto del “Trio en flor” dedicato al centenario della nascita di Astor Piazzolla (23 luglio), “Dal silenzio nascono storie”, con l’attore Alfonso Cuccurullo accompagnato alla tastiera da Federico Squassabia (28 luglio) e “8 corde e la virtuosità” con il “Duo Alma” (30 luglio).

La rassegna “Tramonto tra i salici” è inserita in #CastelloRIPaRTE, cartellone estivo di spettacoli di arte, musica e teatro, proposto da Amministrazione Comunale e Pro Loco di Castel San Pietro Terme.

Il Giardino degli Angeli si trova in via Remo Tosi (zona stadio comunale), a due passi dal centro storico castellano. A parte eventuali necessità di chiusura per il contenimento del contagio, è aperto tutto l’anno dalle ore 9.30 al tramonto.

Info: associazione@ilgiardinodegliangeli.net; www.ilgiardinodegliangeli.net; https://www.facebook.com/ilgiardinodegliangeli