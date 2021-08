Castel San Pietro (Bo). Torna a Osteria Grande mercoledì 25 agosto, dopo una pausa nelle settimane centrali di agosto, la rassegna itinerante Cinema in tour, che porta il cinema di qualità tappa in luoghi dove non sono presenti sale cinematografiche, sempre con un’organizzazione che tiene conto delle normative Covid-19 (è necessario il green pass).

Il film in programma alle 21 è “Ti presento Sofia”, brillante commedia per tutti con gli attori Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi e la regia di Guido Chiesa (Italia 2018, durata 98 minuti). Questa volta l’appuntamento sarà nella terrazza del Centro civico di Osteria Grande in viale Broccoli (a differenza delle prime cinque proiezioni che erano state ospitate nel Centro sportivo di via Bernardi, nell’ambito della manifestazione “Il Campo in festa” organizzata dall’Associazione Amatori Calcio Osteria Grande). In caso di maltempo il film sarà proiettato al coperto.

Protagonista del film “Ti presento Sofia”, è Gabriele, ex rocker e ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, nonché papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano delle possibili nuove compagne lui parla loro della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno però nella sua vita ricompare Mara, che non vede da 10 anni e che è diventata un’importante fotografa. Lui se ne innamora ma c’è un grosso ostacolo da superare: lei non vuol sentire neanche parlare di bambini. Gabriele decide quindi di nasconderle la presenza di Sofia. L’impresa però non sarà per niente facile.

Per informazioni e prenotazioni telefonare a uno dei seguenti numeri: 051 6954112-150-159 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

Cinema in tour propone nell’estate 2021 in tutto 39 proiezioni nei Comuni del Circondario Imolese, facendo tappa per sei volte a Osteria Grande e la settima a Varignana. Le proiezioni sono tutte ad ingresso gratuito per un’idea di cultura aperta e fruibile, e sono precedute da una breve introduzione che guida gli spettatori tra aneddoti, racconti e discussioni sul film in programma.

Dopo “Ti presento Sofia” del 25 agosto, sempre nello spazio esterno del Centro civico di Osteria Grande, ci sarà il 1° settembre “Se mi vuoi bene”. Infine il 13 settembre a Varignana, nel parco di via de Jani, è in programma “Il ponte delle spie”.

Le prime quattro proiezioni a Osteria Grande hanno registrato notevole partecipazione da parte del pubblico: 50 persone per “Dililì a Parigi” (14 luglio), 80 per “The greatest showman” (21 luglio), 160 per “Sing” (28 luglio) e 40 per “Adorabile nemica” (4 agosto).

La rassegna è realizzata con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Gruppo Hera e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Aggiornamenti sui canali istituzionali del Comune di Castel San Pietro Terme: sito web www.cspietro.it, Facebook www.facebook.com/cspietro/, Youtube https://www.youtube.com/user/comunecspt e Instagram, oltre che nel sito web e pagina facebook della Pro Loco.