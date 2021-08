Castel San Pietro Terme (BO). La Notte Celeste, il tradizionale appuntamento delle terme dell’Emilia-Romagna dedicato al benessere naturale e alle acque curative, ritorna dal 27 al 29 agosto. Tante le iniziative in programma sabato 28 settembre a Castel San Pietro che si svilupperanno tra il Centro storico e il Centro termale di viale Terme 1113 (ingresso libero). La Notte Celeste a Castel San Pietro Terme si svolge in collaborazione con il Comune e con la Pro Loco.

“La Notte celeste è un appuntamento che vede sempre una folta partecipazione di pubblico – sottolinea Stefano Iseppi, amministratore delegato delle Terme di Castel San Pietro -. Questo è anche un anno particolare, con tanta voglia di normalità e di riconquistare i propri spazi di benessere e di qualità della vita. Oltre agli intrattenimenti abbiamo previsto delle visite guidate gratuite alla scoperta delle particolarità delle nostre Terme, per conoscere le qualità e i benefici delle nostre acque termali e della loro applicazione per la prevenzione e la cura di patologie in ambito respiratorio, reumatico, neurologico e per la riabilitazione. Per noi sarà un piacere guidare i visitatori lungo questo percorso e soddisfare la loro curiosità”.

Il programma in sintesi degli appuntamenti alle Terme

“Terme aperte”, visita agli stabilimenti termali. Dalle ore 17 alle 20. Ingresso gratuito. Per info tel.051941247.

“Street food delle Terme”, una piccola oasi del gusto. Dalle ore 17 a mezzanotte.

Show di acqua e fuoco a tempo di musica, i getti d’acqua raggiungeranno un’altezza di 40 metri. Alle ore 21.15 e alle ore 22.15. Ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, posti a sedere. Tel. servizio Turismo 051.6954 112 – 159 -150.

“Tutta un’altra musica”: spettacolo-laboratorio per bambini dedicato alla scoperta del ritmo e del movimento attraverso l’uso degli strumenti musicali a percussione e body percussion. Dalle ore 16, spettacolo ogni 20 minuti, ultimo spettacolo alle ore 18.30. A cura di Gino Marzocchi, insegnante di propedeutica musicale. Prenotazione obbligatoria, Pro Loco 051.6951379 – 051.6954135.

“Scombussolo”, eco-giochi e divertimento per i più piccoli. Dalle ore 16 alle 19.

“500 celestiali”, esposizione di modelli storici di vetture Fiat 500. A cura dell’Associazione 500 a Castello. Dalle ore 18 a mezzanotte.

“Notte celeste radio”, intrattenimento in diretta radio. A cura di Media Radio Castellana. Dalle ore 17 a mezzanotte.

Camminata dal centro storico alle Terme, storia e curiosità in collaborazione con l’associazione “Terra Storia Memoria” Ritrovo e partenza presso l’Info-Point di Piazza XX Settembre. Dalle ore 17 alle 19. Prenotazione obbligatoria: servizio Turismo 051 6954112 – 159 – 150.

Per l’occasione il viale Terme, che collega il Centro termale con il Centro storico, sarà reso suggestivo da un’ambientazione cromatica in notturna e i locali pubblici ospiteranno diversi spettacoli musicali.

Notte alle Terme Plus

Per chi desidera fermarsi, ecco “Notte alle Terme Plus”, per tutto il weekend (27-29 agosto): pernottamento in Anusca Palace Hotel in camera singola o doppia “classic” con colazione, cena al ristorante gourmet Gastarea a bordo piscina, ingresso alle Terme per percorso vascolare in vasche con acqua salsobromoiodica a temperatura differenziata e massaggio drenante da 30 minuti.

Per informazioni clicca qui >>>>