Imola. La società Csi Clai annuncia ufficialmente che sarà Fabio Ghiselli il primo allenatore della prima squadra che giocherà il campionato di serie B1 per la stagione 2021/22. Ex-centrale di Pallavolo Imola, 33enne, dopo diverse esperienze come allenatore di squadre giovanili, per Fabio Ghiselli si presenta l’occasione di guidare la prima squadra di Csi Clai in Serie B1.

Sarà affiancato da Riccardo Santini, che passa così al ruolo di secondo allenatore della prima squadra, dopo aver guidato per due stagioni la formazione di Studio Montevecchi, seconda squadra di Csi Clai.

Il ritrovo ufficiale è confermato per giovedì 26 agosto alle 20.30 alla palestra Cavina, occasione nella quale la squadra sarà presentata alla stampa locale.