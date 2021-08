Castel del Rio. Sarà l’attuale primo cittadino Alberto Baldazzi a candidarsi per la terza volta, nei piccoli Comuni come quello degli Alidosi è possibile un terzo mandato, a sindaco di Castel del Rio.

Baldazzi sarà a capo di una lista civica, sostenuto pure dal Pd nelle elezioni amministrative previste per il 3 e 4 ottobre. Nel paese della Vallata ci sarà solamente un turno, vince chi prende più voti e per ora si è presentato per la contesa per il centrodestra il rappresentante della Lega Fabio Morotti. Difficile che salti fuori qualche altro nome.

I candidati per il consiglio comunale della lista legata a Baldazzi saranno dieci oltre il candidato sindaco, cinque donne e cinque uomini, il massimo consentito, in buona parte rinnovati rispetto ai precedenti mandati. A giorni tutti i nomi, sia quelli della civica di centrosinistra, sia del centrodestra.

(m.m.)