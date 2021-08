“Birranigo”, tre serate a tutta birra a Biancanigo

Castel Bolognese (RA). “Birranigo”, tre serate a tutta birra dal 26 al 28 agosto a Biancanigo nei pressi della chiesa di San Pietro Apostolo (via Biancanigo 1631) a partire dalle ore 19 di ogni sera. Seconda edizione dell’iniziativa organizzata dal Circolo Anspi (Associazione nazionale San Paolo Italia), con il sostegno della Bcc della Romagna Occidentale.

“Birranigo è una festa ideata da un gruppo di giovani che volevano proporre un nuovo evento per la popolazione di Castel Bolognese, che offrisse un menù di qualità e fosse animato dalla voglia di divertirsi con musica live e dj set – racconta Riccardo Monte, presidente del circolo Anspi di Biancanigo -. Il nostro circolo vanta una lunga collaborazione con la Bcc della Romagna Occidentale, una banca molto presente quando si tratta di operare nel territorio e proporre eventi sociali, e il loro sostegno ci ha permesso di aumentare la qualità della festa, creando un evento perfetto per ogni età”.

Per accedere alla festa è obbligatorio il Green Pass, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19. Il ricavato della festa sarà in parte devoluto in beneficenza e in parte utilizzato per le attività del circolo e per migliorie dei locali della parrocchia.

“L’attività dell’Anspi di Biancanigo testimonia passione e voglia di condivisione che, specialmente in una fase storica come questa, è fondamentale per mantenere salda la coesione sociale e garantire momenti di aggregazione e svago anche nelle piccole realtà. Il lavoro dei circoli locali, delle parrocchie, dei volontari, è la testimonianza di quello spirito di comunità che, come Banca del territorio, non possiamo che applaudire”, commenta Luigi Cimatti, presidente della Bcc della Romagna Occidentale.