Nelle ultime 24 ore in Italia i casi sono 7.548 (ieri 6.076), con 59 morti (ieri 60). Tornano in calo le terapie intensive: – 5 ingressi nelle 24 ore. Indice di positività al 3.1% (ieri 2,3%).

In Emilia Romagna i positivi sono 412 (ieri 472) con un indice di positività stabile all’1,5%. Sette decessi: una donna di 91 anni della provincia di Piacenza, una donna di 90 anni della provincia di Modena, un uomo di 83 anni e una donna di 92 della provincia di Bologna, una donna di 81 anni della provincia di Ferrara, un uomo di 78 anni della provincia di Ravenna, un uomo di 82 anni della provincia di Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.334..

Nell’Ausl di Imola 9 nuovi casi (ieri 3) e un decesso, sono sempre due le persone ricoverate in terapia intensiva a Bologna.

Aggiornamento ore 12 del 25 agosto (dati del 24 agosto)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna – 5, i nuovi ingressi sono 34 (ieri 46), per un totale di 499 ricoverati.

I decessi sono 59 (ieri 60) con 7.548 nuovi casi (ieri 6.076), 244.420 i tamponi (ieri 266.246). I morti da inizio pandemia sono 128.914, i casi complessivi 4.502.396. In calo i casi attivi: 135.724 (nelle 24 ore + 33).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 4.023 (- 13). Gli isolamenti domiciliari sono 131.202 (ieri 130.785). I guariti nelle 24 ore sono 7.081 per un totale di 4.237.758.

Sette decessi in Emilia Romagna. I positivi sono 412 (ieri 472), con 26.835 tamponi (ieri 30.791). 354 i guariti, in crescita i casi attivi totali: 14.887 (+ 51), i ricoverati nelle terapie intensive sono 55 (+ 1), in crescita i ricoverati negli altri reparti Covid: 410 (+ 4).

I positivi in Italia

Nessuna regione con 0 casi. La Sicilia resta quella con più casi nelle 24 ore: 1.442 (ieri 1.491).

La situazione nell’Ausl di Imola

Vaccinazioni

170.393 le vaccinazioni eseguite sul territorio da inizio campagna.

Situazione epidemiologica

Sono 9 i nuovi contagi nel circondario Imolese su 103 test molecolari e 376 antigenici rapidi refertati: 1 fino a 14 anni, 2 nella classe di età 15-24, 3 tra i 25 ed i 44 anni, 3 tra i 45 e i 64 anni. 4 sono asintomatici, tutti individuati tramite contact tracing. Nessun caso era isolato e nessuno è riferibile a focolaio già noto.

Salgono a 198 i casi attivi. 13.142 i casi totali da inizio pandemia. Due cittadini del circondario sono in Terapia intensiva a Bologna.

Open Day vaccini a Castel San Pietro e a Imola

Il nuovo hub di Castel San Pietro sarà aperto a tutti (per la prima dose e senza prenotazione) questo sabato e il prossimo. Mentre ad Imola, a piazza Matteotti, sempre questo sabato sarà presente un camper dove chiedere le informazioni e vaccinarsi senza appuntamento. Due giornate dedicate alle vaccinazioni senza prenotazione. Sabato 28 agosto e sabato 4 settembre, presso il Centro Vaccinale di Castel San Pietro Terme ex palestra Alberghetti, via Tosi, n 7, dalle 8,30 alle 14, tutti i cittadini, non ancora vaccinati con la prima dose, avranno la possibilità di sottoporsi all’inoculazione.

Inoltre, sabato 28 agosto, dalle 18 alle 24, in piazza Matteotti a Imola, in concomitanza con l’appuntamento comunale “Imola il centro ri-fiorisce ad agosto” l’Azienda Usl di Imola sarà presente, in Piazza Matteotti, dalle 18 alle 24, con un camper, nel quale ci si potrà vaccinare senza prenotazione (prima dose).

I pediatri dell’Ospedale di Imola saranno presenti per rispondere alle richieste di informazione e chiarimenti dei genitori sulla vaccinazione dei propri figli.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 408.320 casi di positività, 412 in più rispetto a ieri, su un totale di 26.835 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,5%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.699.248 dosi; sul totale sono 2.607.745 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 412 nuovi contagiati, 125 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 124 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 174 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35 anni.

Sui 125 asintomatici, 76 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 14 con gli screening sierologici, 15 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 10 con i test pre-ricovero. Per 10 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 78 nuovi casi, quindi Modena e Ravenna (entrambe 44), Reggio Emilia (42) e poi Parma e Bologna (entrambe 41). Seguono Ferrara (34), Forlì (29), Cesena e Piacenza (entrambe 25), infine il Nuovo Circondario Imolese (9).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.534 tamponi molecolari, per un totale di 5.465.482. A questi si aggiungono anche 14.301 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 354 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 380.099. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 14.887 (+51 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.422 (+46), il 96,9% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano sette decessi: una donna di 91 anni della provincia di Piacenza, una donna di 90 anni della provincia di Modena, un uomo di 83 anni e una donna di 92 della provincia di Bologna, una donna di 81 anni della provincia di Ferrara, un uomo di 78 anni della provincia di Ravenna, un uomo di 82 anni della provincia di Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.334.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 55 (+1 rispetto a ieri), 410 quelli negli altri reparti Covid (+4). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 5 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 4 a Parma (+1), 2 a Reggio Emilia (invariato), 9 a Modena (+1), 11 a Bologna (-1), 2 a Imola (invariato), 7 a Ferrara (-1), 1 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (invariato) 2 a Cesena (invariato), 11 a Rimini (+1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 25.197 a Piacenza (+25 rispetto a ieri, di cui 14 sintomatici), 30.657 a Parma (+41, di cui 14 sintomatici), 49.483 a Reggio Emilia (+42, di cui 32 sintomatici), 68.883 a Modena (+44, di cui 36 sintomatici), 86.033 a Bologna (+41, di cui 36 sintomatici), 13.142 casi a Imola (+9, di cui 5 sintomatici), 24.768 a Ferrara (+34, di cui 16 sintomatici), 32.043 a Ravenna (+44, di cui 40 sintomatici), 17.872 a Forlì (+29, di cui 23 sintomatici), 20.720 a Cesena (+25, di cui 21 sintomatici) e 39.522 a Rimini (+78, di cui 50 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 6 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.