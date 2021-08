Imola. Una full-immersion estiva per l’attività del Circolo Scherma. Consensi positivi per la ricca programmazione dei centri estivi della società sportiva romagnola capace di calamitare tantissimi giovani.

“L’attività è iniziata nel mese di giugno e accompagnerà i partecipanti fino all’avvio del nuovo anno scolastico – racconta il presidente Lorenzo Muscari -. Nessuna sosta, nemmeno durante la settimana di Ferragosto grazie ad un’offerta varia e diversificata con format itinerante”.

Un percorso attento a tutte le scrupolose normative anti-contagio da Coronavirus in grado di coinvolgere molte realtà locali. “Giochi, laboratori, divertimento e tante piacevoli esperienze in giro per la città – continua il presidente -. Dai tuffi in piscina alla creatività presso la fattoria didattica grazie alla costante dedizione dei nostri istruttori. Sono giunti numerosi attestati di gradimento dai partecipanti e dalle loro famiglie”.

Puntando forte sulla qualità, sulla sicurezza e sulla volontà di regalare ai ragazzi una parentesi formativa propedeutica al riavvio della stagione corsistica, fissato al prossimo 13 settembre, nel circolo di via Ercolani. “Durante l’estate abbiamo tenuto sempre aperta la nostra sala scherma – specifica Muscari-. L’opportunità per molti atleti di recuperare le lezioni posticipate a causa dell’emergenza sanitaria. Tanti di loro hanno frequentato la struttura almeno due o tre volte a settimana”.

Otto pedane attrezzate, spazi specifici per l’attività motoria e la preparazione fisica e la guida di sei istruttori qualificati. Settembre farà rima con un cartellone di cinque corsi suddivisi per fasce d’età, dai più piccoli dell’Under 6 ai veterani della categoria Master.

L’accesso alle strutture, da disposizioni vigenti, sarà subordinato, al di sopra dei 12 anni, all’obbligatorietà del Green pass. Ma non è tutto. Spazio alla ripartenza della sezione agonistica del Circolo Scherma Imola, un fiore all’occhiello fortemente penalizzato nei mesi invernali dalla recrudescenza del virus.

“Pronto il ritiro prestagionale della classe Under 14 a Palagano, splendido comune sull’appennino modenese – anticipa Muscari -. Un modo per tenere coeso il gruppo e seguire la tabella di marcia di allenamento in ottica dei Campionati Italiani di categoria in programma a Riccione il prossimo ottobre. Ma bollono in pentola altre novità. “A tutti i nostri atleti sarà garantita la disponibilità della consulenza di una psicologa specializzata nello sport – conclude il numero uno di via Ercolani -. Stiamo pensando anche ad un appuntamento riservato ai genitori per focalizzare al meglio il loro delicato e fondamentale ruolo educativo al cospetto dell’atto sportivo e agonistico. Speriamo di poter riprendere anche i nostri progetti con i disabili e l’attività nelle scuole”.