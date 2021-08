Castel San Pietro Terme (BO). “Sweet Were the Hours – Beethoven folksongs” è il titolo del concerto che si terrà al Cassero teatro comunale di Castel San Pietro Terme nell’ambito dell’Emilia Romagna Festival lunedì 30 agosto, ore 21. Brani musicali di rara esecuzione dell’Ensemble Variabile verranno intervallati da letture di scritti di Beethoven a cura di Omar Giorgio Makhloufi.

L’Ensemble Variabile – composto da Annamaria Dell’Oste soprano, Simone D’Eusanio basso, Valentina Danelon violino, Andrea Musto violoncello, Federica Repini pianoforte – nasce da un’idea di Claudio Mansutti con l’intento di unire un gruppo di musicisti della Regione Alpe Adria al fine di eseguire repertori cameristici che prevedano diverse formazioni. I musicisti che ne fanno parte sono artisti vincitori di concorsi che si dedicano allo studio della musica cameristica in maniera approfondita e non occasionale. L’ensemble, oltre che in Italia, ha suonato in Francia, Spagna, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Belgio, Norvegia e Stati Uniti.

Ingresso: biglietto intero 15 euro, ridotto over 65 e fino a 25 anni 12 euro, gratuito fino a 10 anni. Prenotazioni e biglietti al 0542.25747. Acquista su Vivaticket. Lo spettacolo si tiene grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Clai.

Alla luce del decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175, per poter accedere agli spettacoli (anche all’aperto) sarà necessario esibire:

• certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). Contestualmente al green pass sarà necessario esibire un documento di riconoscimento.

Info: https://www.emiliaromagnafestival.it/programma-summer-2/ – info@erfestival.org

Emilia Romagna Festival propone nel corso dell’estate 2021 un cartellone di 58 appuntamenti in 17 diverse città, fra le quali Castel San Pietro Terme, che accoglie ben 7 concerti in diverse location del territorio comunale.