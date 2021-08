Brisighella (RA). “Te la sei cercata” è il titolo dello spettacolo che andrà in scena lunedì 30 agosto, ore 21.15, all’Anfiteatro “Spada” di Brisighella. Frutto di un’idea della compagnia teatrale “Smama” ,in collaborazione con Sos Donna, verrà diretto da Marco Menni e Barbara Giannotti, ha come obiettivo quello di sfatare i luoghi comuni che molto spesso vengono utilizzati in situazioni di violenza di genere.

Sul palco (nel pieno rispetto delle normative sanitarie) saranno presenti 9 attori, una voce live, un chitarrista (chitarra elettrica) e due tecnici suono e luci ; verranno messi in scena storie di violenza, luoghi comuni e stereotipi che molto spesso sono solamente prodotto di una cultura machista e patriarcale purtroppo radicata saldamente nella società, nonostante sia comunque stato fatto molto per sensibilizzare le persone in merito alla questione.

Già proposta a giugno scorso, la pièce teatrale è stata parecchio apprezzata grazie al suo approccio diretto e al coraggio con cui sono stati affrontati argomenti spinosi come appunto quello della violenza sulle donne; reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Brisighella, della Pro Loco e al sostegno attivo della Regione Emilia-Romagna, lo spettacolo è ad ingresso gratuito(nonostante i posti limitati, prenotabili presso la Pro Loco di Brisighella , contattando lo 0546/81166 dal lunedì al venerdì ore 9-13, mentre il giovedì , il venerdì e il sabato dalle 15.30 alle 17.30), previa presentazione obbligatoria del Green Pass.

(Annalaura Matatia)