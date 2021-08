Medicina. Stava per finire sotto le ruote di un camion un 43enne italiano che stava guidando spericolatamente un monopattino elettrico dopo aver bevuto troppe bevande alcoliche, prima di salire sul veicolo, durante il pomeriggio del 24 agosto.

Tutto ciò è avvenuto sulla via San Vitale che era presidiata, per una serie di controlli, dai carabinieri. I militari dell’Arma, visto il rischio molto grave, sono intervenuti per evitare un incidente e che il 43enne finisse sotto le ruote dei camion e di altri utenti della strada che stavano transitando. Positivo all’alcol test con un valore di 2,76 g/l, il 43enne è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol.

Il monopattino elettrico è stato sequestrato dai carabinieri.