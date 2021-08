Imola. Domenica 29 agosto prenderà il via la venticinquesima edizione di Imola in Musica, il festival musicale organizzato dal Comune, in programma fino a domenica 5 settembre, che offrirà un ricco programma di eventi, tutti a ingresso gratuito. La manifestazione si svolgerà in gran parte negli spazi del centro storico di Imola e offrirà, come sempre, un cartellone eterogeneo di eventi, estesi dalle tipologie musicali più classiche alle più insolite: classica, folk, pop, rock, dj set, blues, etnica, jazz senza tralasciare contaminazioni curiose e affascinanti. Più di cento appuntamenti che, oltre alla musica, spazieranno tra mostre, spettacoli e suggestioni artistiche a 360 gradi, dall’alba a notte fonda, con l’invito a muoversi tra generi, luoghi e proposte diverse nel palcoscenico naturale rappresentato da ogni angolo della città (il programma completo su imolainmusica.it)

Modalità di accesso alle piazze – Ad eccezione di piazza Matteotti, tutte le piazze del centro storico saranno accessibili senza prenotazione. Quindi, sarà possibile accedere liberamente, senza prenotazione, ai concerti che si svolgono in piazza Gramsci, piazza Mirri, piazza della Conciliazione (Ulivo), piazza Medaglie d’oro e Verziere delle Monache: in questi luoghi saranno disponibili un numero limitato di sedute, che potranno essere occupate dal pubblico man mano che arriva, fino ad esaurimento dei posti a sedere, lasciando sempre la possibilità di seguire in piedi lo spettacolo. Una volta seduto, il pubblico potrà abbassare la mascherina.

Si raccomanda il rispetto delle normative di sicurezza sul distanziamento sociale e, in via precauzionale, l’utilizzo della mascherina anche negli spostamenti, lungo le strade, tra un evento e l’altro. Tutti gli spettatori che sostano nel centro storico e che si fermano nelle suddette piazze durante i concerti dovranno essere in possesso del Green Pass: a questo proposito, potranno essere effettuati controlli a campione, parte delle forze dell’ordine, per verificare il possesso del Green Pass.

Concerti in piazza Matteotti – Tra i tanti appuntamenti, da segnalare i 4 concerti in programma in piazza Matteotti, centro della città e della manifestazione: Ghemon (giovedì 2 settembre), Ensemble Le Muse (venerdì 3 settembre), Daniele Silvestri (sabato 4 settembre) ed Extraliscio (domenica 5 settembre). In questo caso, per riuscire a garantire il distanziamento per i concerti che si terranno in piazza Matteotti, sarà disponibile un numero limitato di posti a sedere, pari a circa 1.200 posti per ogni concerto, all’interno di un’area appositamente transennata, preassegnati su prenotazione e gratuiti.

E’ possibile effettuare la prenotazione tramite il portale www.vivaticket.com (le prenotazioni sono cominciate domenica 22 agosto). Il biglietto sarà elettronico, scaricabile sul proprio dispositivo mobile e stampabile in formato cartaceo.

Sarà possibile effettuare una prenotazione per massimo due posti alla volta con obbligo di biglietto nominativo non cedibile ad altre persone.

Le persone con disabilità motorie avranno posti assegnati, anche con eventuale accompagnatore. In questo caso, per prenotare è necessario telefonare al 0542 602600 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Tutti i suddetti quattro concerti in piazza Matteotti avranno inizio alle 22 e l’ingresso ai posti a sedere è previsto a partire dalle 20. Saranno allestiti tre ingressi all’area transennata, nei quali verranno effettuati i controlli: per accedere all’area concerti sarà obbligatorio esibire al personale incaricato il Green Pass e il biglietto. L’utilizzo per entrambi del formato elettronico scaricato sul proprio smartphone snellirà le procedure di controllo ed ingresso. Una volta seduto, il pubblico potrà abbassare la mascherina.

Il programma completo del Festival è consultabile online all’indirizzo www.imolainmusica.it

Tutti gli aggiornamenti sul sito imolainmusica.it e sulla pagina Facebook @imolainmusica per eventuali variazioni legate all’emergenza Covid-19.

L’organizzazione è a cura del Comune di Imola, Servizio Teatri e Attività Musicali

Tel. 0542 602600 – Cell. 331 6269333 (attivo nelle giornate della manifestazione)

e-mail: info@imolainmusica.it

Per informazioni sull’ospitalità e sui percorsi turistici: Iat (Informazione Accoglienza Turistica); Galleria del Centro Cittadino – Via Emilia 135 – 40026 Imola (Bo) – Tel. 0542/602207 – Fax. 0542/602141. E-mail: iat@comune.imola.bo.it – www.visitareimola.it